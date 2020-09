De har trent over 1300 timer siden forrige store stevne. Lørdag er de endelig klare for «annerledes-VM».

Da Kristian Blummenfelt (26) vant verdensseriefinalen i Lausanne i fjor, var det neste målet OL i Tokyo. Slik ble det ikke. Derfor har triatletene trent og trent. Og trent litt til.

Casper Stornes, Gustav Iden og Kristian Blummenfelt utgjør det norske herrelandslaget i triatlon-VM denne helgen. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

31. august 2019 løp Kristian Blummenfelt inn til seier i verdensseriefinalen i Lausanne. Under ett minutt senere kom Gustav Iden inn til fjerdeplass, og et lite minutt etterpå tok Casper Stornes syvendeplassen.

Resultatene i verdensseriefinalen viste at de norske triatletene virkelig var i rute før OL skulle starte ett år senere. Lite visste de at det skulle gå 371 dager før de igjen skulle konkurrere i et større internasjonalt stevne.

Kristian Blummenfelt gikk helt til topps i verdensseriefinalen i Lausanne i fjor. Foto: Laurent Gillieron / Keystone

Over 1300 timer med trening

Da OL og mer eller mindre hele sesongen ble avlyst i vår, omstilte triatletene seg raskt. Med ingen konkurranser å trene mot, kunne de slakket ned på treningen. De valgte det motsatte.

– Vi har trent mer likt «vintertrening» enn hva vi ellers gjør om våren. Det har vært ganske volumbasert, sier Blummenfelt.

Derfor har de syklet litt lenger, løpt litt lenger og svømt litt lenger enn de ellers ville gjort.

– Vanligvis trener vi 1300 timer i året. Denne våren og sommeren har vi nok fått inn litt flere timer enn vanlig. Vi kunne trent opp mot 1500 timer, men vi vil ha kvalitet også, sier Blummenfelt.

Legger man 1300 timer oppå hverandre, blir det 54 hele døgn med trening. Ikke engang da de skulle til Oslo for å løpe en femkilometer, klarte de å la vær å trene på veien dit.

– Vi kjørte over med bil. På veien over stoppet vi i Eidfjord og svømte litt i vannet der. Det var en gøy guttetur, forteller Iden.

Fakta VM i Hamburg * Norske deltagere: Herrer: Kristian Blummenfelt, Casper Stornes og Gustav Iden. Kvinner: Lotte Miller og Stine Dale * Øvelser: Lørdag: Sprint for herrer og kvinner (750 m svømming, 18,9 km sykling og 5 km løping) Søndag: Miksstafett (300 m svømming, 6,5 km sykling og 1,7 km løping). * 67 menn og 67 kvinner står på startstreken på sprintdistansen. I miksstafett er det 22 lag med 4 deltager per lag. * Søndag er første gang Norge deltar i miksstafett i et større internasjonalt stevne. Hvilke to gutter som stiller til start avgjøres lørdag kveld. * Sendes på TV 2 Sport 2

Et annerledes VM

Lørdag er de endelig klar for en ny internasjonal konkurranse når startskuddet for sprint-VM går i Hamburg.

Verdensserieløpet er til vanlig et av sesongens høydepunkter. For bare noen uker siden, ble det besluttet at det også skulle ha VM-status.

Vanligvis går løpet midt i Hamburg sentrum, men på grunn av koronasituasjonen er det gjort en rekke forandringer.

– Det er nå flyttet til en park fem kilometer utenfor sentrum. Hele parken er fysisk stengt av med gjerder uten noe innsyn slik at det ikke skal komme tilskuere. Løypen er helt ny og er ingenting vi kan sammenligne med fra tidligere løyper, forteller sportssjef Arild Tveiten.

Dagen før VM startet fikk utøverne lov til å teste løypen i noen få timer.

– Det er helt flatt. Jeg tror det er lett å komme seg gjennom om man er i feltet. 15 sekunder fra eller til kan være mange plasser i mål, spår Blummenfelt.

Stine Dale og Lotte Miller utgjør det norske kvinnelandslaget i VM. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Usikker på konkurrentene

Etter over et år uten større internasjonale konkurranser er det også et annet usikkerhetsmoment i hvor godt trent konkurrentene faktisk er.

– Det er nesten hundre prosent åpent hvem som vinner. Til vanlig får du et inntrykk av hvor andre står gjennom sosiale medier. Triatleter er egentlig ganske aktiv der, men nå har folk vært veldig sparsommelige på å poste noe. Derfor er det umulig å si hvordan de ligger an, sier Iden.

– Så det er ingen informasjon å få på Strava?

– Nei, mange er pingler og tørr ikke dele noen ting. Vi har alt åpent der. Og vi har trent vanvittig mye.

