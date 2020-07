Reiserådene endret Kristoffs rittplaner: – Ikke optimalt

Til tross for vriene reiseråd nærmer Alexander Kristoffs konkurranseretur seg med stormskritt. Noen toppform vil han imidlertid ikke ha før i oktober.

Etter fem måneder uten ritt er Alexander Kristoff tilbake på sykkelsete i Milano-Torino 5. august. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

Den norske sykkelstjernen skulle etter planen gjenoppta sesongen, sammen med lagkamerat Sven Erik Bystrøm i UAE-laget, i Vuelta a Burgos tirsdag. Det satte derimot de norske helsemyndighetenes nye reiseråd en stopper for da Spania ble «rødmerket» i forrige uke.

– For å unngå karantene droppet vi Spania-turen. Dessuten ville vi ikke vært like godt forsikret dersom noe skulle skjedd, sier Kristoff.

Dermed blir éndagsrittet Milano-Torino (5. august) Kristoffs og Bystrøms eneste ritt før monumentet Milano-Sanremo går av stabelen 8. august.

– Løypa ser flat ut, så jeg kan få god spurttrening. Sånn sett er det bedre en Burgos, der jeg hadde måttet trekke opp Fernando Gaviria, sier Kristoff.

– Men det er ikke optimalt. Jeg burde fått noen flere løp i beina, men det er mye som ikke optimalt nå, fortsetter han.

Usikker på formen

I Milano-Sanremo vil Kristoff få en fri rolle.

– Vi stiller med mange kapteiner. Gaviria spurter om han henger med inn, mens Tadej Pogacar kan komme seg av gårde.

Kristoff sier at han har fått gode resultater på trening, og at han har fått matchet seg godt, blant andre mot Bystrøm, men at det vanskelig å si noe om hvor god formen egentlig er.

– Jeg får kjent litt på det tre dager før i Milano-Torino. Om jeg ikke er i nærheten der, vil jeg hjelpe de andre i Sanremo.

Rogalendingen vant selv det 290 kilometer lange rittet i 2014. Han ble da historisk som første nordmann med en seier i et av sykkelsportens fem monumenter. De består foruten Milano-San Remo av Il Lombardia, Liège-Bastogne-Liège og brosteinsklassikerne Flandern Rundt og Paris-Roubaix.

Alexander Kristoff har fått en annerledes sesong som følge av koronakrisen. Foto: Heiko Junge

Prioriterer brostein

De to sistnevnte blir sesongens store mål for Kristoff, som selv vant Flandern Rundt i 2015.

– Tour de France blir også et mål, men toppformen skal ikke komme før en måned senere.

Det franske treukersrittet starter i Nice 29. august og går i mål på Champs-Élysées i Paris 20. september. Da er det bare tre uker til Gent-Wevelgem starter den utsatte brosteinssesongen, før Flandern Rundt og Paris-Roubaix sykles de påfølgende søndagene.

– Det blir uvant med så lite pause. Det blir spennende å se hvordan jeg reagerer på det, men jeg tror de fleste klassikerrytterne vil kjøre Tour de France uansett, sier Kristoff.

Etappeseiere

Når det kommer til Tour de France går nordmannen, som står med tre etappeseiere i rittet, for nye triumfer på spurtetappene.

– Det er ikke så mange spurtetapper, men jeg går for dem som er. Vi har Pogacar (tredjeplass Vuelta a España 2019) som kaptein i sammendraget, mens jeg får med meg Sven Erik og Marco Marcato til de flatere etappene.

Før den tid står etapperittet Critérium du Dauphiné, samt NM på Ringerike og EM i franske Plouay for tur. NM og EM sykles henholdsvis seks og tre dager før Tour-starten.

Kristoff ble europeisk mester i 2017, men har ikke blitt norsk mester siden 2011.