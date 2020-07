Toppserien direkte: Sandviken-seier etter drama

Sandviken får frispark utenfor 16. Brochmann smeller til! Ikke et dårlig forsøk, men skuddet går over.

Da var omgangen over! To straffemål og en sikker scoring fra Brochmann gjør at det står 1-2 på Røabanen. Sandviken er livlige og spiller Røa lave. Midtstopperne til Røa har hatt mye å gjøre i denne førsteomgangen. Røa har ikke hatt veldig mye ball, men de har skaffet seg flere dødballer høyt oppe i banen. Corneren de fikk etter drøye halvtimen ledet til straffesparket, som Huseby satte sikkert i mål. Det har vært en livlig start på kampen, og det er bare å se frem til neste omgang.

Nilsen bokser ballen ut i farlig område etter innlegget fra venstre. Ryland smeller ballen i tverrliggeren. Returen blir også satt utenfor. To gode muligheter for gjestene!

Huseby skaffer frispark til Røa ved cornerflagget. Frisparket går over dødlinja. Kunne vært en god mulighet for nok en redusering!

Ryland prøver å legge inn fra hjørnet av 16. Hun får et dårlig treff og ballen går over dødlinja.

Naalsund klinker til fra 20 meter! Ballen går like over mål. Tungt skudd.

Pen variant på frisparket til Sandviken! Brochmann later som hun skal klinke til, men chipper ballen over til Hasund som kommer på løp. Hun skyter utenfor.

Tidligere resultater viser at Røa har taket på Sandviken. Røa har gått av med seieren i 10 av de siste 16 oppgjørene. Tilsvarende oppgjør i fjor endte med poengdeling. Røa har aldri tapt mot Sandviken på hjemmebane. Sandviken har gode sjanser for å gjøre noe med det i dag, i det de skal starte et nytt kapittel, med ny midlertidig trener. Røa jakter fortsatt sine første poeng i Toppserien.

