Målfest da tidligere Manchester United-spiss fikk drømmedebut

Inter – Lecce 4–0

Kampen var Contes første i Serie A som Inter-trener.

Belgiske Lukaku ble solgt fra Manchester United i sommer og startet mandag nedbetalingen. Måltyven slet med å levere varene for United de siste sesongene, men mandag viste han at han slett ikke har glemt hvor målet står.

Mot Lecce sto han bak ett av fire mål på San Siro.

Marcelo Brozovic og Stefano Sensi sørget for at Inter ledet 2–0 til pause, mens Lukaku og Antonio Candreva satte hver sin scoring etter hvilen. Sistnevnte vartet opp med et helt vanvittig skudd i krysset, fra over 25 meter.

Lukaku scoret 42 mål på 96 kamper før han ble solgt fra Manchester United til Inter for 750 millioner kroner.

Antonio Conte fikk sjansen i Inter etter at han forlot Chelsea i fjor sommer.