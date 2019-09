Rosenborg gjør én endring på laget siden sist

Se hele RBK-laget nederst i saken.

Eirik Horneland har holdt knallhardt på den samme startelleveren i et travelt kampprogram i de tre siste matchene.

Treneren har sendt utpå samme mannskap borte mot Dinamo Zagreb, hjemme mot Stabæk og hjemme mot Dinamo Zagreb.

Til søndagens kamp mot Vålerenga på Intility Arena, gjør han én endring på laget.

På grunn av en liten skade, er Marius Lundemo ikke med til hovedstaden. Dermed velger Horneland å dytte inn sommerens store formspiller, Anders Konradsen, i den sentrale rollen. Inn som venstre indreløper kommer Gjermund Åsen.

Uten Helland, mot debut for Maars

En annen profil som ikke er med til Oslo, er Pål André Helland. Vingen fikk en smell i det venstre kneet helt på tampen mot Stabæk, og har ikke trent for fullt siden.

Ned Alley / NTB scanpix

Med til Oslo er derimot RBKs nyinnleide spiss Bjørn Maars Johnsen. Alexander Søderlund starter på topp, men det ligger i kortene at Maars Johnsen får sin RBK-debut mot Enga.

Spissen blir for øvrig igjen i Oslo etter kampen for å slutte seg til Lagerbäcks landslagstropp. Det samme gjelder Even Hovland, Birger Meling og Tore Reginiussen.

– En utfordring

Rosenborg har slitt med å kapre trepoengere på bortebane så langt denne sesongen. Kun to ganger på ni forsøk har det blitt full pott.

– Vi har hatt en utfordring på bortebane i år, og vi må virkelig være «på» dersom vi skal klare å få med oss de tre poengene vi trenger i denne kampen, sier Tore Reginiussen om den saken.

Om borteformen er tvilsom hos Rosenborg, kan vel det samme sies om den generelle formen til motstander Vålerenga.

Oslo-laget står uten seier på de fem siste kampene, og kommer fra to strake tap i serien. Mot Glimt sist fikk Enga skikkelig stryk med tap 4–0 i Bodø.

Slik starter RBK mot Vålerenga: Hansen – Eggen Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling – Jensen, Konradsen, Åsen – Akintola, Søderlund, Adegbenro.