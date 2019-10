Suksesstrenerens reaksjon ble en hit i sosiale medier: – Folk er glad i dem som er ekte

Finalen er i ferd med å nå sitt klimaks. Spenningen er så stor at Amalie Iuel spretter opp og skriker «kom igjen!». Noen sekunder senere løper lagkamerat Karsten Warholm inn til nok et VM-gull på 400 meter hekk.

På tribunen står alle fra den norske leiren og jubler. Det vil si bortsett fra én. Uten en mine sitter Leif Olav Alnes fortsatt dypt konsentrert og filmer.

– Han tok det, sier Iuel og lener seg mot Alnes.

– Det var bra, svarer han.

Trenerens lune reaksjon, og ikke minst hans umiddelbare intervju til NRK, er blitt en vinner i sosiale medier. Særlig nordmøringens svar på spørsmålet om forventninger ble lagt merke til.

– Det er ikke så plagsomt, egentlig. Forventninger er der fordi du er i posisjon til å gjøre det, og jeg tenker at det gjelder å gjøre det enkelt. Det er kappløping, vi kurerer ikke kreft. Vi driver med idrett, og det er et overskuddsfenomen.

– Men vi må få lov til å gjøre det viktig, selv om det i den store sammenhengen er uviktig. Nedsiden blir ikke så stor. Det er ikke så farlig å tape heller. Det er vi ikke redde for, men vi er redde for ikke å ha utvikling, sa Alnes.

I likhet med mange andre hyllet Åge Skinstad både Warholm og Alnes på Twitter:

Prestasjon foran resultat

Den tidligere langrennssjefen kjenner Alnes godt gjennom mange år. Hans fascinasjon for friidrettstreneren ble bare enda større etter mandagens intervju.

– Han ufarliggjorde både konkurransen og prestasjonen på en meget respektfull måte. Derfor ble jeg om mulig enda mer imponert av ham, sier Skinstad og fortsetter:

– Leif Olav er utrolig god til å dele opp en målsetting i delmål. Han tenker alltid prestasjon fremfor resultat. I tillegg viser han i praksis hvor viktig trivsel er for å få ut det beste. Godt humør og riktig trening er nok det aller viktigste i en prestasjonskultur.

Det var først så sent som i 2015 at Alnes og Warholm fant hverandre. Fire år senere har han trent eleven til to strake VM-gull, én EM-tittel, seirer i Diamond League og tidenes nest raskeste hekkeløp på 400-meteren.

Ser utøvere som mennesker

Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole. Hun mener metodene og væremåten til Alnes bør være til inspirasjon og et eksempel til etterfølgelse.

– Jeg er veldig imponert. Han står for en medmenneskelighet og en ekspertise som er helt fantastisk å se, sier Pensgaard.

– Er han det perfekte forbildet?

– Ja, det vil jeg si. Det å være trener er en veldig kompleks oppgave. Du skal passe med dem du jobber med, kunne faget og klare å ha et langsiktig perspektiv samtidig som du forventer resultater fort. Han løse det på en forbilledlig måte. Den beste testen på det er det utøverne sier om ham.

– Hva er hans største styrke?

– Det at han ser på utøverne som mennesker. Det er nøkkelen. Da får du en helt annen tillit og trygghet til å prestere og feile. Det sier det meste at han ikke frykter å tape, men er redd for å miste utvikling, sier Pensgaard.

Hun kjenner Alnes gjennom jobben hun også gjør for Olympiatoppen.

– Han er alltid seg selv, og det tror jeg går hjem hos mange. Folk er glad i dem som er ekte.