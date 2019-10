Kaptein Stefan Johansen legger en hånd rundt skulderen til Martin Ødegaard, vel vitende om at Real Sociedad-spilleren blir svært viktig mot Spania lørdag. Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Én ting overrasker Ødegaard etter megasuksessen

For ett år siden ble Martin Ødegaard utelatt fra landslaget. Nå imponerer han stort i en av verdens største ligaer.

For mindre enn 2 timer siden

Kalbakken, OSLO: Det er alltid sånn. Da Norges mest omtalte 20-åring reiste seg fra lunsjbordet, etter å ha fortært vestnorsk kveite tilberedt av det norske kokkelandslaget, flokket journalistene seg rundt norsk fotballs største profil.

Der og da var det litt absurd å tenke på at det bare er ett år siden Lars Lagerbäck degraderte den da 19 år gamle til U21-landslaget før Nations League-kampene mot Slovenia og Bulgaria.

Svensken forklarte at han ikke hadde vært i nærheten av å bytte Ødegaard inn i de to forrige kampene. Dermed mente han det var bedre for spilleren og landslaget at han heller var med sine jevnaldrende på det aldersbestemte laget. Lagerbäck hadde ikke behov for den Real Madrid-eides tjenester.

Spol 12 måneder frem i tid, og en lignende avgjørelse fra Lagerbäck er utenkelig. Tirsdag trakk Ødegaard på seg det grå arbeidsantrekket fra Norges Fotballforbund, vel vitende om at han to dager tidligere mottok utmerkelsen som månedens beste spiller i La Liga, den spanske toppdivisjonen med verdensstjerner som Lionel Messi, Luis Suárez og Eden Hazard i rekkene. For å nevne noen.

Lars Lagerbäck er full av lovord om Martin Ødegaard. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Det er ikke lenge siden de spanske sportstabloidene spyttet ut saker om hvordan utviklingen til det norske vidunderbarnet hadde stoppet helt opp. Nå spekulerer de i om Real Madrid allerede i januar vil hente ham tilbake fra låneoppholdet i Real Sociedad, det som i utgangspunktet skal vare i to år.

I toppen av mange statistikker

Ødegaard innrømmer at han er overrasket over at han allerede nå har etablert seg som en nøkkelspiller på laget som er nummer fem på tabellen.

– Det har gått raskere enn jeg tenkte det ville gjøre å komme inn i ting og spille meg inn på laget. Det tar alltid litt tid når man kommer nye steder, men det gikk veldig fint og jeg gled bra inn i spillergruppen. Så ja, det gikk raskere enn jeg trodde, sier han til Aftenposten.

Tallenes tale er så langt svært oppløftende:

Ødegaard har virkelig imponert i Real Sociedad-drakten. ANDER GILLENEA / AFP / NTB scanpix

Er en mye bedre lagspiller

Det var imidlertid ikke de offensive bidragene som gjorde at Lagerbäck var tilbakeholden med å bruke spilleren som fikk debuten av Per-Mathias Høgmo bare 15 år og 253 dager gammel.

Svensken tydde til det han selv kaller en abstrakt beskrivelse for å forklare utviklingen til sin største profil. Han mener Ødegaard er blitt «større i spillet sitt». Mye av det skjedde da han var i nederlandske Vitesse forrige sesong.

Fakta Martin Ødegaard Født: 17.12.1998 i Drammen Klubber: Strømsgodset, Real Madrid, Castilla, Heerenveen (lån), Vitesse (lån) og Real Sociedad (lån). Landskamper/-mål: 20/1 Aktuell: Imponerer voldsomt for Real Sociedad i den spanske toppdivisjonen. Spiller for Norge mot Spania lørdag og Romania tirsdag.

Lagerbäck liker spesielt godt hvordan unggutten nå hjelper laget i langt større grad i den defensive delen av spillet. Ballkunstneren er blitt bedre uten ball.

Etter fire serierunder viste det seg i følgende tall:

Nordmannen var da den spilleren som hadde løpt lengst i ligaen, med 12 km i snitt per kamp.

Han var den spilleren som oftest hadde vunnet ballen på motstanderens tredjedel.

Ødegaard selv er enig i vurderingen fra Lagerbäck.

– Jeg er blitt bedre til å vinne ballen og komme tett inn i situasjoner. Jeg har alltid løpt mye og vært bra til å dekke rom, men jeg har tatt steg med å vinne ballen, sier han.

Det er varmere i San Sebastian enn på Lillestrøm. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Mulig å slå Spania?

Lagerbäck mener dessuten at Ødegaard er blitt mye bedre til å løfte blikket og se lenger frem på banen.

– Tidligere spilte han ofte til nærmeste spiller. Han ville gjerne gå og hente ballen selv. Generelt har han utviklet seg mye uten ball, både offensivt og defensivt. Han har tatt det siste steget for å bli den spilleren han er i dag, sier svensken.

Også dette er vurderinger som Ødegaard deler.

– Ja, absolutt. Jeg har klart å variere spillet mer, se lengre fremover og er mer uforutsigbar.

– Hva er grunnen til det?

– Det handler mye om at jeg er blitt bedre og eldre. Jeg tar steg. Jeg har alltid ment at jeg har vært kapabel til å gjøre disse tingene, men selvtillit bidrar og det gjør det også å være trygg i laget. Alle mulige sånne ting spiller inn, men jeg føler ikke det er noe revolusjonerende som er skjedd, sier Ødegaard.

Fakta Norge i EM-kvalifiseringen Kamper: Spania-Norge 2–1 Norge-Sverige 3–3 Norge-Romania 2–2 Færøyene-Norge 0–2 Norge-Malta 2–0 Sverige Norge 1–1 Lørdag: Norge-Spania Tirsdag: Romania-Norge 15. november: Norge-Færøyene 18. november: Malta-Norge Tabell: Alle lag har spilt seks kamper 1. Spania 18 poeng (Målforskjell +6) 2. Sverige 11 poeng (+5) 3. Romania 10 poeng (+6) 4. Norge 9 poeng (+3) 5. Malta 3 poeng (-11) 6. Færøyene 0 poeng (-17) De to beste i gruppen går til EM neste år.

Til tross for flere skuffende landslagsresultater det siste året, mener han det er mulig å slå Spania på Ullevaal lørdag.

– Ja, absolutt. Vi tapte 1–2 borte på en ikke spesielt god dag, og med en god dag hjemme på Ullevaal har jeg troen på at vi både kan ta poeng og vinne. Vi skal gå for seier.