Nest-Sotra trekkes tre poeng. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nest-Sotra trekkes tre poeng: – Dette er en parodi og slikt som skjer i Paradise Hotel

Mer trøbbel for den økonomisk hardt prøvede klubben.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Nest-Sotra bekrefter at klubben er trukket tre poeng grunnet økonomi. Det betyr at 1.-divisjonsklubben går fra 41 poeng til 38 poeng på tabellen.

– Jeg har hatt et godt håp om at vi kunne unngå dette, sier sportssjefen i Nest, Arve Haukeland.

For ett år siden måtte Nest-Sotra legge frem en handlingsplan for økonomi for klubblisensnemnda i NFF. Oppfølgingen av denne planen er ikke god nok, og derfor trekkes klubben tre poeng nå.

Muligheten til å anke og eventuelt gjøre om beslutningen om poengtrekk, går ut i dag, onsdag.

For Nest-Sotra har poengene stor betydning i kampen om kvalifiseringsspill til Eliteserien.

Tidligere i sesongen ble grønntrøyene også trukket ett poeng.

Det nye poengtapet gjør at klubben bytter plass med Sogndal og faller til sjetteplass, fortsatt innenfor playoff.

– Det kan være en avgjørelse av stor betydning, sier Haukeland.

Les også Ny Nest-Sotra-seier – laget kan gjenta utrolig bragd

Nest-trener Steffen Landro. Paul S. Amundsen

– En parodi

Trener Steffen Landro undrer seg over timingen for poengtrekket.

– Å få poengtrekk etter 26 runder er en parodi. Du sitter med en følelse av at sånt som dette kun skjer i Paradise Hotel, og at det ikke har noe med fotball å gjøre. Det er helt utrolig at det er mulig å gjøre noe sånt når vi går inn i de tre siste ukene av serien, timingen er utrolig. Det sitter tydeligvis noen høye herrer og synes dette er helt ok i en innspurt.

– Men dette må vi leve med. Vi hadde en god posisjon før dette skjedde og er fremdeles med, sier han videre.

Klubben ble også trukket ett poeng i mai.

– Dette betyr at vi må ha fire poeng flere enn alle andre.

Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund sier at Nest-Sotra har vært klar over poengtrekket i lang tid.

– Timingen er sånn fordi man har halvårsrapportering av regnskap, og halvårsregnskapet ble avsluttet 30. juni. Klubben rapporterte inn regnskapet til oss 1. september og fikk beskjed om reaksjonen senere samme måned. Klubben har vært fullt klar over dette i veldig lang tid, sier Nordhaug.

– NEDTUR: Sportssjef Arve Haukeland er skuffet over poengtrekket. Odd Mehus

Les også «Hadde Nest-sesongen vært en TV-serie, ville ingen trodd på den»

– Vant til å lide

Sportssjef Haukeland konstaterer at klubben må ta flere poeng enn det så ut til på de siste rundene.

– Vi er vant til å lide litt, så vi får takle dette også, sier han.

Nest-Sotra havnet i fjor sommer i såkalt rød sone økonomisk, som gjør at klubben må rapportere grundig om økonomien til fotballforbundet. Det ble i den sammenheng også stilt krav til Nest-Sotra, økonomiske mål. Når disse ikke oppnådd, kan poengstraff slå inn.

Det er dette som nå har skjedd.

Trener Landro berømmer klubben for innsatsen som er gjort den siste tiden, til tross for en økonomisk krise.

– Ledelsen har stått på vanvittig bra for å klare å få denne klubben til å gå rundt, sier han.

– Det er litt rart

– Vi drev med overskudd i fjor og mest sannsynlig også i år. Sogndal og andre klubber driver med underskudd som er helt hinsides, som er større enn budsjettene våre. Der skjer det ingenting. Haugesund gikk 22 millioner i minus og der skjer det ingenting. Jeg forstår at disse har andre økonomiske muskler, men det er litt rart. Vi kjenner litt på det, sier sportssjef Haukeland.

Fotballforbundets oppfølging av økonomien til norske klubber tar hensyn til størrelsen på budsjettene, mener Rune Nordhaug i NFF.

– Finansielt oppfølgingssystem ivaretar både store og små klubber. Klubbene måles opp mot egen balanse, omsetning, gjeld og så videre. Så systemene tar hensyn til hvor stor klubbenes økonomi er. Klubben må sørge for å ha inntekter som tilsvarer de kostnadene klubben påtar seg. Hvis ikke, går ikke dette bra, sier Rune Nordhaug.

Nest-Sotra gir neste sesong fra seg lisensen til Øygarden.

Les også Nest-Sotra-treneren peker på spesielt to grunner til suksessen

– Lå utrolig godt an

– Dette er en nedtur. Vi lå utrolig godt an med margin til lagene bak oss. Vi kunne gjort feil på veien og likevel klart denne kvalikplassen. Samtidig, med klaff i neste runde, er vi på fjerdeplass med tre kamper igjen av sesongen, sier Haukeland videre.

Han sier det er tyngst for spillerne, som har prestert bedre enn nesten alle ventet denne sesongen.

– Vi må vinkle dette til at det er mer motgang vi skal snu. Kanskje kan vi bli det første laget som spiller kvalifisering til eliteserien med fire minuspoeng. Det er sporet vi må få det inn på, sier Haukeland.

– Klarer vi dette til tross for det som skjer, vil det være ekstra gøy, sier Nest-sjefen.