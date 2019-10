Coleen Rooney er kona til Wayne Rooney. Jason Cairnduff / X01095

Fotballfruekrig i England: Vardys kone beskyldes for å ha lekket Rooney-opplysninger til The Sun

Fotballstjernen Wayne Rooneys kone, Coleen Rooney, hevder at Rebekah Vardy over lang tid har lekket personlig informasjon om henne til tabloidavisen The Sun.

NTB

Rooney kommer med den heftige påstanden i et Twitter-innlegg der hun skriver at lekkasjene har vært en byrde i livet hennes i flere år.

Rebekah Vardy er kona til Leicester-stjernen Jamie Vardy. Hun har fulgt Coleen Rooneys private Instagram-konto, og ifølge Rooney er det informasjon herfra hun skal ha delt med storavisen The Sun.

– Det er blitt gitt så mye informasjon til dem om meg, vennene mine og familien min – alt sammen uten at jeg har visst om det eller gitt mitt samtykke til det, skriver Rooney.

Avslørt?

Hun startet sin egen etterforskning av hvem som kunne være personen som lekket informasjon om henne til avisen. Blant annet blokkerte hun alle utenom én mistenkt konto fra å se oppdateringene hennes på Instagram i en periode.

Deretter begynte Rooney å legge ut falske historier for å se om de havnet hos The Sun. Senest en post om at kjelleren hennes var oversvømmet.

Historien havnet på trykk i The Sun, og den eneste personen som har sett alle originalpostene er, ifølge Rooney, Rebekah Vardy.

Benekter anklagene

Vardy benekter anklagene i et åpent innlegg til Rooney som hun har delt via Twitter. Der skriver fotballfruen blant annet at hun aldri har snakket om Rooney med noen.

Videre hevder hun at passordet hennes har kommet på avveie, og at ulike personer har hatt tilgang til Instagram-kontoen hennes i løpet av de siste årene.

Jamie og Rebekah Vardy. Joel Ryan / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg prøver ikke å være morsom, men jeg trenger ikke pengene. Hva har jeg å tjene på å selge historier om deg? Jeg likte deg godt, Coleen, og jeg er så opprørt over at du har valgt å gjøre dette, særlig når jeg er høygravid. Jeg blir kvalm av at jeg i det hele tatt må gå ut og benekte dette, skriver Jamie Vardys kone.

Slik svarer Rebekah Vardy: