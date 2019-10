Jordan Ayew (til v.) ble matchvinner da Crystal Palace slo West Ham i byderbyet lørdag. Her er han i duell med Angelo Ogbonna. John Walton, PA via AP / NTB scanpix

Palace vant byderbyet og henger med i teten

Jordan Ayew ble matchvinner da Crystal Palace vant byderbyet mot West Ham på bortebane med VAR-hjelp. Med seieren klatret laget til 4.-plass i Premier League.

NTB

Nå nettopp

West Ham – Crystal Palace 1–2

West Ham tok ledelsen ved Sebastian Haller tidlig i 2. omgang, men Patrick van Aanholt utlignet på straffespark åtte minutter senere etter at Declan Rice handset.

Ayew ble matchvinner da han scoret fra kloss hold etter at Martin Kelly nikket et frispark videre. Målet ble først underkjent for offside, men TV-bildene viste at hverken Kelly eller Ayew var offside, og målet ble godkjent etter bruk av VAR.

Seieren løftet Crystal Palace forbi West Ham på tabellen. Bare suverene Liverpool, Manchester City og Leicester er foran, mens West Ham falt til 7.-plass.

Burnley flyr også høyt og er nummer fem etter 1-0-seieren over et Everton som måtte spille den siste drøye halvtimen med ti mann etter at Séamus Coleman ble utvist for to gule kort.

Jeff Hendrick ble matchvinner i det 72. minutt.

– Vi fikk en dårlig start forrige sesong, men vi vendte det etter jul, og siden har vi ikke sett oss tilbake, sa Hendrick.

Aston Villa hadde en stor dag da Norwich ble slått 5–1 på bortebane. Seieren løftet laget fra nedrykksplass.

Wesley scoret de to første målene, og Jack Grealish, Conor Hourihane og Douglas Luiz tegnet seg også i målprotokollen. Det var lagets første borteseier denne sesongen.

– En fantastisk prestasjon og en komfortabel seier. Vi har fortjent bedre resultater enn vi har fått tidligere i sesongen, så dette var gledelig, sa manager Dean Smith.

Watford er fortsatt sist etter 0–0 mot Sheffield United.