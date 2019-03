Norge berget poeng etter seksmålsdrama: - Trodde det var over

Norge-Sverige 3–3

ULLEVAAL STADION: – Jeg trodde det var over da de scoret det tredje målet. Heldigvis kom Ola inn og gjorde det han kan best. Han satte den inn, heldigvis drar vi herfra med ett poeng, sa Joshua King, som scoret og hadde én målgivende i 3–3-dramaet på Ullevaal.

Da 90 minutter og 11 sekunder var spilt, så hele EM-kvalifiseringen ut til å være over for Norge.

Men på overtidens overtid utlignet Ola Kamara til 3–3. Dermed lever fortsatt EM-håpet for Norge i kvalifiseringen.

– Gjør vi en god jobb på neste landslagssamling er vi inne i det igjen. Men tre poeng her ville vært noe helt annet, mente Kamara.

King: Ble for passive

Med svensk seier ville det vært seks poeng opp til vårt naboland i EM-kvalifiseringen. Før de to kampene i juni er det «bare» tre poeng opp til Sverige og dermed kontakt på tabellen.

– Vi trodde at kampen var i boks, men vi ble for passive. Vi stoppet å presse, vi ga dem altfor mye rom. De fikk komme rundt på kantene, slå innlegg og skape sjanser. Den eneste grunnen til at vi taper to poeng i dag er fokus, sa King.

Norge ledet 2–0 og så ut til å ha full kontroll på EM-kvalifiseringskampen.

Rune Almenning Jarstein reddet straffen fra Andreas Granqvist, men Viktor Claesson satte returen i mål.

Så scoret Robin Quaison to mål.

Svenskene plutselig 3–2, og fortvilte norske spillere og supportere skrek ut i frustrasjon. Det var jo bare fire minutter siden det var Norge som var foran med ett! Utligningen kom da Quaison skjøt fra 18 meter, og en uheldig Håvard Nordtveit hadde satt ut målvakt Rune Almenning Jarstein med sitt forsøk på å blokkere.

Norge kom fra et hederlig 1–2-tap i Spania. Dette lå imidlertid an til å bli et forferdelig mye surere nederlag.

«Always look on the bright side of life», sang flere tusen svenske supportere etter det de trodde var vinnermålet. De hadde all grunn til å juble og hovere. Etter det som hadde vært en tung blågul kveld, lå Oslo plutselig an til å bli overfylt av partysvensker som igjen hadde fått bevist at svenskene er Fotball-Skandinavias storebrødre.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Lagerbäck: – Det høres ut som fiksjon

De hadde imidlertid glemt én ting: Kampen var enda ikke over. Seks minutter på overtid fikk Norge hjørnespark. Det slo Martin Ødegaard inn til Ola Kamara, som var overlegen foran mål. Han headet inn utligningen som ikke bare berget uavgjort mot svenskene, det reddet også den norske EM-kvalifiseringen.

– Det var en kaotisk dødball. Svenskene fikk ikke markert dem de skulle markere. Jeg merket at jeg ville komme meg løs. Og så var det en fantastisk god corner av Martin (Ødegaard). Jeg gamblet på et rom, fortalte Ola Kamara.

– Det høres ut som en fiksjon i forhold til det jeg forventet. For å sitere Ulf Lundell, det var «öppna landskamp». Det var noe jeg aldri kunne tippet på forhånd, beskrev Lars Lagerbäck etter kampen.

Han var lettet over utligningen, men veldig skuffet over måten laget ga fra seg tomålsledelsen på.

– Vi fungerte ikke som lag i det hele tatt. Det var heller ikke bra i første omgang. Samhandlingen fungerte ikke, og vi tok en del feilvurderinger, sier Lagerbäck.

Han satt med mange av de samme følelsene som landsmann og trenerkollega Janne Andersson.

– Jeg har holdt på med dette i 37 år, men jeg vet ikke om jeg har vært så skuffet etter en kamp. Det er enormt surt å ikke vinne kampen, sa svenskenes trener, før han etter hvert la til:

– Jeg tror vi vil være litt glade når vi tenker oss om.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Norsk ledelse etter dommerfeil

Dramaet startet like før pause. Fortvilte svenske spillere veivet med armene og pekte opp mot storskjermen på den norske nasjonalarenaen. Der hadde de akkurat sett reprisene av Bjørn Maars Johnsens ledermål. Nå prøvde de febrilsk å få dommer Gianluca Rocchi til å forstå det som på TV-bildene var åpenbart. Den norske spissen sto i en soleklar offsideposisjon da han pirket ballen over streken fra kort hold.

Italieneren burde annullere, men denne sene marskvelden hadde han ingen videodommere til å hjelpe seg. VAR var et fremmedord, og få minutter senere gikk Norge til pause med en ettmålsledelse.

– Det er irriterende med sånne feil, sa eksperten Anders Andersson på svensk TV4s sending.

«Beviset: Norges mål borde inte godkänts», slo Expressen fast. På bildet hadde de en stor, rød ring rundt Johnsen.

– Jeg anerkjenner egentlig ikke det målet. Dommeren erkjente feilen i pausen, men han kunne jo ikke gjøre noe med det. Han hadde ingen VAR å støtte seg til, sa trener Andersson etter kampen.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

King la på til 2–0

14 minutter ut i den andre omgangen fortvilte svenskene igjen.

Joshua King vant ballen på egen halvdel. Han fosset fremover og trillet ballen til Ødegaard. Vitesse-spilleren ble stoppet da han prøvde å legge til rette for skudd, men ballen havnet hos Markus Henriksen ute til høyre. Hans innlegg var perfekt, Kings heading traff armen til målvakt Olsen, men svensken klarte ikke å stoppe den fra å gå i mål.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Ny dommerfeil, denne gangen andre veien

Like etter Kings mål holdt Albin Ekdal på å redusere, men skuddet traff stolpen.

Nå var det imidlertid slutt på den norske flaksen, for det gikk ikke mange minuttene før Kristoffer Ajers dårlige klareringsforsøk traff Viktor Claesson. Dommeren pekte på straffemerket.

Kaptein Andreas Granqvist markerte seg som en sikker skytter i fjorårets VM, men denne gangen endte det smått trippende tilløpet med bom. Rune Almenning Jarstein reddet, men ble rasende da ingen norske spillere var våkne på returen. Det var Viktor Claesson, som reduserte til 1–2 like foran de svenske supporterne.

Denne gangen var det imidlertid det svenske målet som burde vært annullert, for reprisene viste at Claesson hadde løpt flere meter inn i målfeltet før straffen ble tatt.