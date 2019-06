Vanskeligst mulig motstand: Brann skal til Dublin

Tirsdag ettermiddag ble 1. kvalikrunde i Europaligaen trukket i sveitsiske Nyon.

Branns sportssjef Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen så laget bli trukket mot irske Shamrock Rovers, som på forhånd var ansett å være den tøffeste motstanderen Brann kunne få.

– Ut fra min kunnskap, som ikke er komplett, var dette det tøffeste vi kunne få. Det er et lag som har vært noen ganger i Europa og som gjorde det bra mot AIK og Rikard (Norling) i fjor, sier Soltvedt.

Det har han rett i: De regjerende svenske mesterne slo Shamrock 2–1 sammenlagt.

– Vi har ekstremt lyst å komme oss videre og vet at det vil komme større lag opp av hatten senere, om vi greier det. Nå handler det om å være god over to kamper, sier Soltvedt.

Om Brann begynner med hjemmekamp eller bortekamp, blir endelig avklart tirsdag kveld. Datoene for dobbeltoppgjøret er 11. og 18. juli.

Rovers er, som Brann, i sesong og ligger nå på 2.-plass i den irske ligaen.

– Ofte har norske lag hatt fordelen av å møte lag som ikke har vært i sesong. Det kan ha betydning, så den fordelen har vi ikke. Det må vi bare forholde oss til, sier Soltvedt.

I 2015 møttes lagene til vennskapskamp - den gangen vant Shamrock oppgjøret 3–2.

For supporterne kunne det dog trolig vært verre: Dublin er nok for mange en fin by å reise til, ikke minst praktisk, sammenlignet med en del av alternativene. I Europaliga-sammenheng er det mange landsbygdlag i kvalifiseringsrundene.

To mill. for seier

Dersom Brann slår ut den irske gjengen, får klubben drøyt to millioner kroner i premiepenger av det europeiske fotballforbundet Europa. En sum av den størrelsen følger også for hvert hinder Brann greier å passere.

Det er fire kvalikrunder før det svært lukrative gruppespillet, der det spilles seks kamper og hver seier gir nær seks millioner kroner. Sarpsborg 08 kom så langt i fjor og svenske Østersund tok seg til og med videre derfra for to år siden. Realistisk må Brann likevel ha flaks for å komme dit.

Bjørn Erik Larsen

Kan trekkes mot Roma i morgen

Først i 2. runde risikerer Brann å møte «kanoner» som for eksempel italienske AS Roma, men blant de seks klubbene Brann i dag kan trekke, finnes det relativt potent motstand.

Trekningen til denne runden er onsdag.

– Det blir veldig spennende. Dette er knallgøy, sier Soltvedt.

Erik Huseklepp, som altså har møtt Shamrock, mener Brann er stor favoritt til å ta seg til 2. runde.

– Den irske ligaen er en del hakk svakere enn den norske, så dette skal være svært overkommelig for Brann, sier Huseklepp.

Slik han husker det var Shamrock et fysisk lag med hurtige angrep da de møtte Brann for fire år siden.

BT og TV 2 har i fellesskap sikret seg rettighetene til Branns hjemmekamper. Disse kan du se på bt.no i sommer.