FROGNERBADET: Under NM i Drammen satt 18-åringen like godt tre norgesrekorder bare noen uker før VM starter i Sør-Korea.

– Det var et veldig vellykket mesterskap for min del. Jeg satte pers på alle individuelle øvelser. Det er jeg kjempefornøyd med og jeg synes det lover godt, sier hun med henvisning til det som skal skje i Sør-Korea.

Norgesrekordene på 50, 100 og 200 meter rygg har stått uberørt i ni år. Tidligere i år overtok hun toppen av rekordpallen på de to lengste distansene, i Drammen kunne hun juble for rekord også på 50-meteren.

Fakta: Ingeborg Vassbakk Løyning Aktuell: Deltar i sitt første senior-VM Alder: 18 Fra: Bjerkvik i Narvik Klubb: Bærumssvømmerne Distanser i VM: 50m rygg, 100m rygg og 200m rygg. Norgesrekorder: 50m rygg (28,42), 100m rygg (1.00,48) og 200m rygg (2.13,56). Antall NM-gull: 12

Tidligere rekordholder: – Veldig gøy

De gamle rekordene er det VM-medaljør, og en av tidenes beste kvinnelige svømmere, Ingvild Snildal som har innehatt. Hun mener det var på høy tid at ryggrekordene hennes fra 2010 nå ble slettet.

– De sto overraskende lenge. Det er bare veldig gøy at det kommer noen og tar de rekordene som har stått i ni år, sier Snildal.

Snildal la opp som toppsvømmer for seks år siden, og har fått med seg at det er en ung jente fra Bjerkvik i Narvik som har nærmet seg tidene hennes med stormskritt.

– Hun har tatt flere av rekordene på kortbane tidligere, så jeg har tenkt at de ryggrekordene mine er det bare å si ha det til. Det er helt klart på tide at det kommer noen nye navn.

Mener hun kan svømme mye fortere

Med tiden 1.00,48 var Løyning kun 23 hundredeler fra å klare A-kravet til OL i Tokyo under NM i Drammen. Det er like mye som hun forbedret sin gamle norgesrekord med, satt i Bergen kun tre måneder tidligere.

– Jeg håper at det at jeg har satt pers nå, betyr at jeg rett og slett har et høyere nivå inne. Med den toppingen vi skal ha fremover håper jeg det skal gå enda bedre i VM, sier hun.

Inn mot mesterskapet trener hun det samme opplegget som guttene på laget. Det tror hun kan gi nye norgesrekorder i VM.

– På papiret så skal jeg kunne klare å svømme ganske mye fortere med litt overskudd og topping, sier en offensiv 18-åring.

Landslagssjefen lar seg imponere

Landslagssjef Petter Løvberg rår over et ungt og spennende mannskap i VM. Han bruker store ord når han skal beskrive hvilken utøver Løyning er.

– Jeg har sett mange svømmere opp gjennom tiden, men det Ingeborg viser både av teknikk, treningsvilje, ambisjoner og dedikasjon er veldig, veldig bra.

Løvberg forteller at Løyning har tatt store steg det siste året. I fjor var det vanskelig å se at 18-åringen nå faktisk er høyaktuell for å ta seg til Tokyo-OL i 2020.

– Vi har sett potensialet, men denne sesongen har hun virkelig tatt steg. Hun er i en modus nå hvor hun virkelig begynner å nærme seg internasjonalt toppnivå, sier landslagssjefen.

Han er også smertelig klar over at flere av de norske rekordene på kvinnesiden har stått stille i mange år.

– Nå er det en ny jente jeg ser kan nærme seg det nivået vi drømmer om. Da kommer det også noen bak. Vi trenger å få opp jenter, og hun er et godt forbilde for fremadstormende jenter, mener Løvberg.