Det skriver den spanske avisen Noticias de Gipuzkoa. Avisen trykker lørdag bilder av den norske fotballstjernen som angivelig er tatt på flyplassen i den spanske storbyen Bilbao.

Med seg har 20-åringen pappa Hans Erik og agent Bjørn Tore Kvarme.

Noticias de Gipuzkoa skriver at Ødegaard og hans støttespillere kom til Spania torsdag, og at fredagen ble benyttet til samtaler med Sociedad-ledelsen.

Klubbens sportsdirektør Roberto Olabe skal også ha sittet i bilen som fraktet Ødegaard og hans følge til flyplassen i Bilbao etter endt dag.

Midtbanespillerens agent Bjørn Tore Kvarme kjenner Real Sociedad godt. Han spilte selv i den spanske klubben fra 2001 til 2004.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

To gode valg

Tidligere i uken skal Ødegaard ha vært på besøk hos tyske Bayer Leverkusen. Viasport-ekspert Petter Veland mener drammenseren har to gode alternativer å velge imellom.

– Jeg tenker at han er i en fin situasjon, der begge klubbene har en bra pakke å tilby ham. Velger han Leverkusen, får han et antatt topplag som er i sjiktet rett bak Bayern München og Borussia Dortmund. I tillegg skal de prøve seg i Champions League igjen.

Han legger til at Leverkusen er en klubb med en spillestil som passer Ødegaard. I tillegg er de kjent for å satse på gode spillere med et stort potensial.

Selv om Real Sociedad ikke spiller europacup neste sesong, tror Veland at klubben har andre sider ved seg som kan lokke Ødegaard til San Sebastian.

– De er opptatt av å ha unge, tekniske spillere og at ballen skal gå langs gresset. Et opphold i Real Sociedad vil kunne gi Martin en fordel, hvis det er slik at man ser for seg at La Liga skal være hans arena de neste årene. Han vil bli kjent med nivået og utvikle språket.

Leverkusen i førersetet?

Noticias de Gipuzkoa skriver lørdag at det neppe blir enkelt for Real Sociedad å sikre seg Ødegaards ettertraktede signatur. Avisen hevder å vite at Real Madrid fortrekker en overgang til Bayer Leverkusen. Årsaken skal være at den tyske klubben trolig vil legge mer penger på bordet for nordmannen.

Veland tror det går mot et toårig utlån for Ødegaard.

– Rapportene fra Real Madrid tilsier at er salg er helt uaktuelt. De vil ikke gi fra seg rettigheter og eierskap for en spiller de har stor tro på, sier han.

Ajax er også nevnt som en mulig ny arbeidsgiver for Ødegaard, men så sent som fredag skrev storavisen De Telegraaf at den nederlandske storklubben nærmest skal ha gitt opp jakten på nordmannen.

Årsaken skal være at Bayer Leverkusen er i førersetet i Ødegaard-jakten, og at Leverkusen har et klart fortrinn i kraft av at klubben er direktekvalifisert for gruppespillet i mesterligaen.

Ajax må på sin side gjennom to kvalifiseringsrunder.

Lars SMOOK / ANP / AFP / NTB scanpix

Veland tror ikke spill i Europa står høyt på Ødegaard prioriteringsliste i jakten på en ny klubb.

– Det viktige for Martin er at han får fortsette å flyte på medgangsbølgen han opplevde i Vitesse. Da er det ikke så viktig at de 40 kampene kommende sesong kommer i La Liga og Copa del Rey eller Bundesliga og Champions League. Det viktigste er han får spille.

– Hvis det sportslige tilbudet er like bra i Leverkusen som i Real Sociedad, og det er dødt løp, kan det hende at muligheten til å spille i Champions League gir en fordel i favør Leverkusen. Men jeg tror ikke det er en viktig faktor.

Vil ikke vente

Ødegaard har en kontrakt med Real Madrid som løper til sommeren 2021. Nylig ga han uttrykk for at han ønsker en rask avklaring på sin egen fotballfremtid.

– De (Real Madrid) starter oppkjøringen et sted mellom 5. og 10. juli. Jeg håper jo å få en avklaring på ting før det. Jeg ønsker ikke samme situasjon som i fjor, der jeg var med på pre-season (sesongoppkjøringen) med Real og så kom til en ny klubb i midten av august, sa han.

20-åringen har den siste sesongen vært utlånt til nederlandske Vitesse. Der har Ødegaard gjort svært god reklame for seg selv med flere scoringer og målgivende pasninger.

(NTB / 100% Sport)