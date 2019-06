WADA mistenker over 100 dopingsaker fra Moskva-laboratorium

Det fortalte president Craig Reedie i Verdens antidopingbyrå (WADA) i forbindelse med Den internasjonale olympiske komités (IOC) sesjon i Lausanne onsdag.

Reedie forteller at WADA gjør «betydelige fremskritt» i Russland-saken, og han mener også at byrået har flere sterke saker. WADA-toppen sier også at byrået forbereder beviser som skal legges frem for internasjonale idrettsforbund, slik at saker med høy prioritet kan håndteres raskt.

Dersom forbundene ikke vil ta tak i sakene, vil de bli brakt inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

2262 prøver

I januar i år fikk WADA omsider tilgang til å hente ut data og prøver fra det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva. Senere har det kommet frem at byrået sitter på 2262 prøver som potensielt kan brukes til å avsløre dopingjuks.

Tirsdag kunngjorde Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at det har utestengt to russiske utøvere, Aleksandr Tsjernysjov og Aleksandr Petsjenkin, i fire år. Begge sakene settes i sammenheng med data fra Moskva-laboratoriet.

Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, var utestengt av WADA fra august 2015 til september i fjor som følge av avsløringer om et omfattende og statsstøttet dopingprogram i russisk idrett. En av betingelsene for at RUSADA skulle gjeninnlemmes som fullverdig WADA-medlem, var at de ga det internasjonale byråets eksperter tilgang til Moskva-laboratoriet.

