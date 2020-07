Premier League direkte: Overtidsjubel for Berge

Mål for Sheffield United!

Et siste hjørnespark for Sheffield United?

Nesten for Sheffield United! Patricio er der og slår den utenfor.

Doherty handser. Sheffield United får et frispark.

Med uavgjort her vil Wolves være fem poeng bak Manchester United dersom de slår Aston Villa torsdag.

Nære for Baldock! Header den like utenfor fra fem meters hold.

Frispark i brukbar innleggsposisjon for Moutinho og Wolves.

Coady klarerer unna et innlegg.

Så er det nære for Sharp! Kommer alene med keeper, men Rui Patricio er ute og avverger når spissen prøver å dytte den forbi. Veldig viktig involvering av målvakten!

Frispark i fin innleggsposisjon. Norwood skal slå den inn for Sheffield United.

I tverrliggeren! Raul Neves løfter den over muren. Henderson strekker seg etter den, og hører bare smellet bak seg.

Hjemmeseier vil også bety at Wolves langt på vei vil være hektet av i topp fire-kampen.

11′ DEL