Her er laget i kampen RBK og Horneland må vinne

Det har blåst rundt RBK-trener Eirik Horneland etter ett fattig poeng på de to første seriekampene. Bodø/Glimt må slås for at han skal få arbeidsro.

Eirik Horneland er presset foran den tredje serierunden. Foto: Christine Schefte

– Med prestasjoner som dette, er du i trøbbel. Det sier seg selv.

Det sa Horneland etter at Rosenborg tapte 0–1 for Molde lørdag kveld.

Søndag inviterte han seg selv til et møte med styreleder Ivar Koteng for å legge frem sine tanker og ideer om hvordan snu situasjonen, og etter Rosenborgs styremøte mandag uttrykte Koteng full tillit til treneren som ble ansatt for halvannet år siden.

Men også med en klar beskjed:

– Vi må vinne fotballkamper.

Ett poeng og null scoringer. Det er fasiten etter de to første serierundene. Og torsdag kveld kommer Bodø/Glimt, som står med full pott, til Lerkendal. Det er en svært viktig kamp om Horneland ønsker arbeidsro i dagene fremover.

Og RBK-treneren har gjort tre endringer fra laget som startet i tapet mot Molde.

Anders Trondsen, som Horneland før seriestart varslet at han skulle drille som venstreback, er ute av startoppstillingen for første gang denne sesongen.

Også Gustav Valsvik og Carlo Holse er benket.

Even Hovland får sin første obligatoriske kamp i 2020, mens Edvard Tagseth starter som venstre indreløper i stedet for Trondsen.

Pål-André Helland er også tilbake, og tar plassen tilbake fra Holse på høyrekanten.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Kristoffer Zachariassen, Marius Lundemo, Edvard Tagseth – Pål-André Helland, Dino Islamovic, Samuel Adegbenro

Benken: Julian Faye Lund, Gustav Valsvik, Anders Trondsen, Gjermund Åsen, Erik Botheim, Carlo Holse, Emil Konradsen Ceide.