12. mars spilte Solbakkens lag kamp. Fortsatt gjør det ham forbannet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Turbulent. Det er det første Ståle Solbakken sier når Aftenposten ber ham sette ord på FC Københavns sesong. Over ett år er gått siden vi sist snakket med 52-åringen fra Grue. Den gang var han dager unna å ta sin åttende serietittel og befeste rollen som dansk klubbfotballs mestvinnende trener.

Nå er situasjonen en ganske annen. I år blir det ikke gull på FCK. Det har nok Solbakken innsett lenge, og siste håp ble i realiteten knust da serieleder Midtjylland nylig vant 2–1 i Parken.

Hele 14 poeng skiller opp til tabelltoppen med fem kamper igjen.

– Vi vinner ikke ligaen. Og når FCK ikke gjør det, blir det bråk, sier Solbakken og ler.

Det er flere grunner til at klubben ikke er i nærheten av fjorårets maktdemonstrasjon. Men mer om det senere.

Les også Solbakkens frykt: – Der fikk jeg angsten for å mislykkes igjen

Ståle Solbakken i kjent positur når han leder FC København. Her er han fra en Champions League-kamp mot Porto i 2016. Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån

Klar tale

I en tid preget av koronakrise har det her hjemme vært stor debatt om barne- og breddeidretten. Solbakken er blant dem som har hevet stemmen.

«Det er bare gæernt», sa han i et VG-intervju. Trenerprofilen kunne ikke begripe hvorfor kun toppidretten fikk trene og spille kamper. Siden har barn og unge fått klarsignal fra 1. august, men bredden venter fortsatt.

– Du blir farget av miljøet du er i, men det er en del ting som er vanskelige å forstå. Når så mye ellers slippes løs i samfunnet, er det rart at man ikke gjør det med det jeg kaller hobby, helse og fritid. Det er også mental helse i dette, sier Solbakken oppgitt.

Fakta Ståle Solbakken Les mindre Alder: 52 år (født 27. februar 1968) Klubber som spiller: Grue (1984–89), HamKam (1989–94), Lillestrøm (1994–97), Wimbledon (1997–98), AaB (1998–2000), FC København (2000–01) Landskamper/mål for Norge: 57/9. Klubber som trener: HamKam (2002–05), FC København (2006–11), Köln (2011–12), Wolverhampton (2012–13), FC København (2013 –) Meritter som FCK-trener: 8 serietitler (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2019) og 4 cupgull (2009, 2015, 2016, 2017). Tatt klubben til Champions Leagues gruppespill fire ganger (videre til 1/8-finale i 2011). Kan i august ta FCK til en historisk kvartfinale i Europa League.

FCK-sjefen er ikke redd for dele ut kraftsalver. 12. mars, samme dag Norge ble stengt ned, anklaget han Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å rømme fra ansvaret. En forbannet Solbakken følte ikke at koronaviruset ble tatt på alvor.

– Vi fikk det midt i trynet og måtte spille det som omtrent var den siste kampen i Europa med tilskuere. Det skulle vi aldri gjort, for vi skjønte hvor stor krise det var. Det var under enhver kritikk at kampen ble gjennomført.

FCK tapte 0–1 for Istanbul Basaksehir i Tyrkia. Returkampen som avgjør hvem som går til Europa League-kvartfinale, spilles 5. august.

– All ære til spillerne mine, som gjorde en veldig god bortekamp under en ekstrem, psykisk påkjenning. Alle var på telefonen med sine kjære i et nedstengt Danmark.

Les også Solbakken inviterte spiller på familiemiddag: – Han får ikke møte barna sine

Slik så det ut på tribunen da FC København spilte bortekamp i Tyrkia torsdag 12. mars. Det skulle bli den siste europacupkvelden på lang tid. Foto: Kemal Aslan, Reuters /NTB scanpix FCK-spillere takker de danske bortesupporterne etter tapet i Istanbul. Ståle Solbakken mener kampen aldri burde vært spilt. Foto: AP/NTB scanpix

Kunne vært verre

Det var opplevelsene til FCKs utenlandske spillere som påvirket Solbakken mest da koronaen herjet som verst.

– De har slekt og venner i land som har vært mye hardere preget enn oss. Vi har ikke opplevd å måtte sitte innelåst i en leilighet eller på et rom. Så for oss var det viktig å ta vare på spillerne, og vi tenkte mye mer på det sosiale enn det sportslige.

– Har Norge og Danmark vært heldige og dyktige i håndteringen av koronaen?

– Det må man kunne si. Scenarioene kunne vært mye verre. Vi kan alltid diskutere om enkelte ting kunne vært gjort annerledes, men jeg tror ikke det er noen tvil om at Norge og Danmark har løst det på en tilfredsstillende måte.

Ståle Solbakken synes det var tøft å se hvor preget FCKs utenlandske spillere ble da koronaviruset rammet Europa for fullt. Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån

Frykter konsekvensene

Etter flere måneder der fotballen lå stille, ruller den igjen over store deler av Europa. Sommer er også høytid for overganger. Mange er spente på hvordan krisen påvirker markedet.

Solbakken, som siden 2014 også har fungert som FCKs sportsdirektør, ser tegn han ikke liker.

– Jeg sa for to–tre måneder siden at jeg fryktet at det kunne bli flere byttehandler. Og det er det vi ser nå, sier han og viser til at Barcelona selger Arthur Melo til Juventus, mens Miralem Pjanic går motsatt vei.

– Det er i realiteten en byttehandel med veldig lite penger i omløp.

Den tidligere landslagsspilleren mener det er avgjørende for klubbfotballen at det drypper penger ned i næringskjeden. Han ønsker en ny «go» i markedet.

– For at det skal skje, må klubbene se at de får inntekter på sikt. Det krever at koronaen er under kontroll og at folk kommer inn på stadion.

Det har vært en sesong med blandede følelser for Ståle Solbakken. FCK har imponert stort i Europa, men slitt med å holde tritt med Midtjylland i hjemlig serie. Foto: Anders Kjærbye, Bildbyrån

Planen ble torpedert

Solbakken finner håp i Premier League. Der ser han for seg at den harde konkurransen fortsetter.

– Det er å håpe at det blir større konkurranse i alle de store ligaene. Jeg orker ikke tanken på at det ikke skal være gode, hjemlige ligaer. Slik slipper vi også snakk om en superliga for de rikeste. Et slikt format har jeg ingen tro på.

FC København er seiersvante, men i år må klubben se seg slått av Midtjylland. Solbakken mener sesongen snudde med straffetapet mot Røde Stjerne i Champions League-kvalifiseringen i august.

– Vi røk ut etter at begge lag bommet på fire–fem straffer. Den samme uken fikk vi spissparet vårt skadet resten av året. Planen vi hadde lagt før sesongen, ble fullstendig torpedert av skader. Internt er vi fornøyde med at vi har holdt hodet over vannet.