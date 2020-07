774 førere har kjørt et løp i Formel 1s 70 år lange historie. Kun én av dem har vært svart. I år kan Lewis Hamilton tangere legenden Michael Schumacher.

2020 er året Formel 1 fyller 70 år. På de syv tiårene som er gått siden den første utgaven av Storbritannias Grand Prix i 1950, er det kjørt 1018 løp. Til sammen 774 ulike førere har konkurrert i den gjeveste kategorien innen motorsport. Bare én av dem har vært svart.

Etter seks VM-titler og 84 Grand Prix-seire står navnet til Lewis Hamilton allerede skrevet med gullskrift i Formel 1-historien. Kun én mann har flere VM-titler enn briten – legenden Michael Schumacher.

Hamilton under treningsrunden fredag på Red Bull Ring i Østerrike. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Når de røde lysene slukkes på Red Bull Ring i Østerrike søndag ettermiddag, starter Hamilton jakten på tyskerens rekorder.

35-åringen har imidlertid brukt den siste tiden på å tenke på andre ting enn rekordjag. Han har gitt tydelig uttrykk for sin støtte til «Black lives matter»-bevegelsen. I juni deltok Hamilton i en demonstrasjon i Hyde Park i hjertet av London.

– Jeg ble så stolt over å se folk av ulik rase og ulik bakgrunn støtte denne bevegelsen. Det var virkelig rørende. Jeg er ekstremt sterk i troen på at endringer vil skje, men vi kan ikke stoppe nå, skrev Hamilton på Twitter etter demonstrasjonen i britenes hovedstad.

Lewis Hamilton kjører for Mercedes. Foto: TRACEY NEARMY / REUTERS

– Idrettsstjerner på dette nivået har mye påvirkningskraft. At Hamilton bruker statusen sin til å uttrykke meningene sine så sterkt som han har gjort i det siste, er helt topp, mener Atle Gulbrandsen.

Han er sportssjef i Norges Bilsportforbund og Formel 1-kommentator for Viasport, og skal kommentere søndagens løp.

Fakta Lewis Hamilton Les mindre Født: 7. januar 1985. Fra: Stevenage, Storbritannia. Kjører for: Mercedes. Har tidligere kjørt for: McLaren. Aktuell: Kan denne sesongen tangere Michael Schumacher og ta sin syvende VM-tittel i Formel 1. Kjører årets første løp i Østerrike søndag ettermiddag.

Ble hånet med «blackface»

I en kronikk publisert i den britiske avisen The Times samme helg som Hamilton demonstrerte, skriver verdensmesteren om hvordan han gjennom hele sin karriere har kjempet mot «rasismens stigma».

– Jeg har opplevd alt fra at barn kastet ting på meg da jeg kjørte gokart, til at fans hånet meg med «blackface» under et av mine første Formel 1-løp i 2007, skriver Hamilton i kronikken.

Han har derfor startet samarbeidsprosjektet «The Hamilton Commission». Målet er at Formel 1 på sikt skal bli «like mangfoldig som den komplekse og multikulturelle verdenen vi lever i».

Hamilton vil ikke la seg stilne. I begynnelsen av juni kritiserte han Formel 1-miljøet for dets stillhet i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd. Da tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone i et intervju med CNN hevdet at «svarte i mange tilfeller er mer rasistiske enn hvite», svarte Hamilton at «dette viser at vi har en lang vei å gå».

Bernie Ecclestone (t.v.) og Lewis Hamilton fotografert i 2015. Foto: Kamran Jebreili / AP

Skal kjøre i svart

En aktør som erkjenner at de har en jobb å gjøre, er Hamiltons eget lag, Mercedes. Mandag kunngjorde det tyske laget, hvis biler har fått kallenavnet «sølvpilene» på grunn av sitt sølvfargede karosseri, at det kommer til å kjøre med svarte biler denne sesongen.

– «Sølvpilene» kommer til å kjøre i svart hele denne sesongen for å vise at vi forplikter oss til å kjempe for større mangfold innad i laget vårt og i idretten vår, sa Mercedes-sjef Toto Wolff mandag.

Bare tre prosent av Formel 1-lagets ansatte oppgir at de tilhører en etnisk minoritetsgruppe, og tolv prosent av de ansatte er kvinner.

Lewis Hamilton er en av favorittene når Formel 1-sirkuset starter i helgen. Foto: Chuck Burton / AP

Hamilton og stallkamerat Valtteri Bottas (30) kommer også til å kjøre i svarte racingdrakter og med spesialdesignede hjelmer.

Formel 1 har dessuten lansert sitt eget initiativ, «We Race as One».

Som en del av det, skal Formel 1 gjøre mer for å unngå ulikheter og manglende mangfold i Formel 1, i tillegg til å hedre mennesker over hele verden som har bidratt i kampen mot koronaviruset.

– Det er de som mener man skal holde politikk og idrett separert. Det er jeg uenig i, sier Formel 1-kommentator Gulbrandsen.

Lewis Hamilton i Berlin i februar. Foto: Michael Sohn / AP

Annerledes jubileumssesong

Juli pleier å være en spesiell tid for alle som er glad i Formel 1. Det er den tiden på året hvor spekulasjonene går høyt om hvilke førere som kommer til å bytte lag før neste sesong, en dimensjon ved sporten som har fått ekstra stor oppmerksomhet de siste årene, takket være den populære Netflix-serien Drive to Survive.

Det er allerede klart at to førere kommer til å bytte lag i 2021. Carlos Sainz (25), som i dag kjører for McLaren, skal til Ferrari neste år. Renault-fører Daniel Ricciardo (30) erstatter spanjolen i McLaren.

Årets sesong blir dessuten Sebastian Vettels (33) siste sesong i Ferrari. Den kan bli hans siste i Formel 1-sirkuset. Det spekuleres på om tyskeren, som ble verdensmester fire ganger på rad da han kjørte for Red Bull, er motivert nok til å fortsette karrieren.

Carlos Sainz skal til Ferrari neste år. Foto: Rick Rycroft / AP Daniel Ricciardo skal til McLaren neste år. Foto: Tracey Nearmy / REUTERS

Fakta Disse førerne kjører Formel 1 i 2020 Les mindre Alfa Romeo: Kimi Räikkönen (40) og Antonio Giovinazzi (26). AlphaTauri: Pierre Gasly (24) og Daniil Kvyat (26). Ferrari: Sebastian Vettel (33) og Charles Leclerc (22). Haas: Romain Grosjean (34) og Kevin Magnussen (27). McLaren: Lando Norris (20) og Carlos Sainz (25). Mercedes: Lewis Hamilton (35) og Valtteri Bottas (30). Racing Point: Sergio Pérez (30) og Lance Stroll (21). Red Bull: Alexander Albon (24) og Max Verstappen (22). Renault: Daniel Ricciardo (31) og Esteban Ocon (23). Williams: Nicholas Latifi (25) og George Russell (22).

Utfordrerne står i kø

Banen hvor årets første løp går søndag ettermiddag, var i 2019 åsted for en av sesongens mest heseblesende dueller. Max Verstappen (22) gikk da helt til topps etter å ha tatt innersvingen på Charles Leclerc (22) da to og en halv av løpets 71 runder gjensto.

Den nederlandske Red Bull-føreren og Ferraris nye gullgutt er to av dem som kommer til Østerrike med et ønske om å stikke kjepper i hjulene for Hamilton. Verstappen og Leclerc utgjør den nye vinen i Formel 1, og kommer til å prege sporten det neste tiåret.

Lewis Hamilton under trening fredag. Foto: REUTERS

Gitt Mercedes-dominansen de siste sesongene, kan det imidlertid være at Bottas er den Hamilton burde se mest opp for. Finnen ble i fjor skilt fra sin daværende kone Emilia Pikkarainen, men har i år funnet lykken med proffsyklisten Tiffany Cromwell fra Australia.

Tidligere Formel 1-fører Martin Brundle er blant dem som tror at harmoni på hjemmebane er den siste ingrediensen som gjør at Bottas kan gi Hamilton kamp til døren i sammendraget i år. Mika Häkkinen, finnen som ble verdensmester i 1998 og 1999, mener at landsmannen nå er i bedre form enn han noen gang har vært.

Lewis Hamilton under en pressekonferanse onsdag. Foto: Mark Sutton / AP

Gulbrandsen tror ikke finnen blir Hamiltons største utfordrer.

– Max Verstappen og Charles Leclerc, svarer han kontant.

At sesongen er redusert fra 22 løp til et sted mellom 15 og 18 løp grunnet koronapandemien, betyr at ingen av utfordrerne har råd til mange feilskjær om de skal stoppe rekordjagende Hamilton.

Briten kommer til å tangere Schumacher, skal vi tro Gulbrandsen.

– Det er ofte sånn at når noen er så overlegne som Schumacher var, tenker vi at vi ikke kommer til å oppleve at noen slår dette.

– Ikke bare kan Hamilton nå kan tangere Schumacher – jeg tror han kommer til å gå forbi ham neste sesong, sier Gulbrandsen.

Michael Schumacher vant VM syv ganger. Foto: Aly Song / REUTERS

Fakta Disse Schumacher-rekordene står for fall Les mindre Antall VM-titler: Schumacher har 7, mens Hamilton har 6. Antall Grand Prix-seire: Schumacher vant 91 løp, Hamilton har vunnet 84. Antall pallplasser: Tyskeren endte på pallen 155 ganger i løpet av sin 308 løp lange karriere, mens briten for øyeblikket står med 151 pallplasser på 250 løp. Antall løp med poeng: Schumacher tok poeng i 221 løp i sin karriere. Hamilton har til nå tatt poeng i 213 løp, like mange som Alfa Romeo-fører Kimi Räikkönen.