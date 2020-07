Mål for AFC Bournemouth!

Manchester United 0 - 1 AFC Bournemouth Mål: Junior Stanislas Målgivende: Joshua King

FOR EN SCORING! Stanislas plukker opp et innlegg på bakre stolpe. Det første skuddet blir blokkert av Maguire og går via kneet til King ut igjen til Stanislas. Han slår en sylfrekk tunnel på Maguire og nærmest fra dødlinja skrur han den på innsiden av De Gea!