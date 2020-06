Eliteserie direkte: Drømmestart for Odd – to mål på 12 minutter

Odd har ro i avgjørelsene nå. Her er de i støtet. Mye selvtillit.

Nå blir veien lang for Start.

HOFF! Vebjørn Hoff henter ballen på egen halvdel. Start rygger og rygger og rygger. Null press på midtbanespilleren. Han fyrer av fra 17 meter og bøyer den ned i hjørnet til venstre for Wichne.

Mål for Odd!

START I TVERRLIGGER!! Kastet blir stusset av Daland til Schultze som header klokkerrent i tverliggeren. Nære på for Start.

Bringaker med litt plass til høyre for Start. Slår inn i blokka. Innkast gult og sort.

Odd har kommet klart best i gang. Holder trykket oppe.

Odd scorer på kampens første mulighet. Torgeir Børven får ballen på 16, meter. Holder kalt i kula, så sender han en smart pasning, som noe heldig går mellom beina til Tønnessen. Lekker avslutning av Kaasa. Løfter den over Wichne på pent vis.

Mål for Odd!

Start får et nytt forsøk.

Feil avspark her, av alle ting.

