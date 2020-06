Eliteserie direkte: Børven scoret igjen i Odds målshow

Start gjorde et bytte rett før hjørnesparket.

Mål for Odd!

Odd kombinerer fint og Birk Risa kommer fri på kanten. Innlegget blir klarert ut til et hjørnespark.

Børven setter den høyt. Wichne er etter den, men klarer ikke å stoppe skuddet fra Eliteseriens toppscorer. Børvens femte mål for sesongen.

Espen Ruud slår inn en corner. Wichne bokser den ut, og ballen ender opp hos Børven på ti meter. Han skyter via hånda til en Start-forsvarer.

Her får de en mulighet til.

45 + 2′ DEL