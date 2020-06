Eliteserie direkte: Blir det hans siste kamp før overgangen til Rosenborg?

DEL

Sagaen rundt Børven er ikke over, men fjorårets toppscorer i Eliteserien har nå fire mål på tre kamper, og er dermed på topp på målstatistikken i år også - tross at han er klar for Rosenborg fra 1. august, og det forhandles om å få ham trønder-klar før den tid. Den imponerende unggutten Filip Rønningen Jørgensen får Fredrik Nordkvelles plass på midtbanen etter å ha imponert mot VIF.