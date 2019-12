Frida Karlsson har bestemt seg for å droppe verdenscuprennene i Planica rett før jul, men før det stiller hun opp i Lillehammer og Davos. Terje Pedersen, NTB scanpix

Frida Karlsson dropper verdenscupen i Planica

Den svenske langrennsstjernen går ikke rennene i Planica den siste helgen før jul.

– Planen er å stå over, men det finnes en mulighet for at Frida går Skandinavisk Cup i Östersund i stedet samme helg, sier mor og manager Mia Karlsson til Aftonbladet.

Etter helgens verdenscuppremiere i Ruka er Karlsson uttatt til rennene i Lillehammer kommende helg. Hun akter også å gå i Davos, men velger å avstå fra Planica, der sprint og lagsprint er på programmet.

I Ruka greide ikke 20-åringen å gå videre fra kvalifiseringen i fredagens sprint. Deretter ble det 11.-plass på 10 km klassisk lørdag og 8.-plass på søndagens jaktstart.

