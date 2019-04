Frisk Asker slo tilbake i NM-finalen mot Storhamar

Frisk Asker kom under 0-1, men snudde kampen og slo Storhamar 4-2. Dermed står det 1-1 sammenlagt i NM-finalen i ishockey. Hampus Gustafsson ble matchvinner.

– Deilig å være tilbake med seier etter skade. Vi viste at vi kan slå dem, sa Gustafsson til TV 2.

Svensken var tilbake etter å ha stått over de siste kampene på grunn av en skade han pådro seg i semifinalen mot Vålerenga.

Gjestene fra Hamar fikk det første målet og styrte kampen dit de ville i hvert fall de første sju-åtte minuttene. Troy Josephs fortsatte der han slapp i Hamar fredag og satte inn 1-0 i et tidlig overtallsspill.

Måtte vinne

Det ble snakket mye om at dette var kampen Frisk Asker måtte vinne for at NM-finalen skulle bli spennende, og hjemmelaget innfridde.

Frisk Asker slo tilbake da Garreth Thompson utlignet halvveis i perioden etter en effektiv overgang. I Hamar var Fredrik Söderströms gutter flinke til å stoppe slike kontringer.

I midtperioden skulle det meste handle om Frisk, og gjestene fra Hamar ble mer og mer frustrerte.

Frisk Asker gjorde 2-1 i et overtall med mye kalabalikk inne foran Oscar Östlund. Victor Björkung var den som sendte pucken i mål. Målet ble godkjent etter at dommerne ikke fant noe galt ved videogjennomgang.

I trekket før hadde dommerne armen oppe for en avventende utvisning. Det overtallsspillet skulle det også bli scoring av. Litt over ett minutt etter 2-1 gjorde Hampus Gustafsson 3-1. Gustafsson var en del av Storhamar-systemet i flere sesonger, men fikk ikke fortsette etter fjorårets NM-gull og gikk til Stjernen. Etter et kortere opphold i Fredrikstad var han klar for Frisk.

Total bortedominans

I tredje periode gravde Frisk seg ned i egen sone, og Storhamar dominerte stort. Det ble et stormløp mot Frisk-målet hvor Niklas Dahlberg nok en gang virket ustoppelig. Storhamar hadde fyrt av hele 14 skudd mot målet hans før Robin Dahlstrøm kunne juble for reduseringen til 2-3. Det var da litt over fem og ett halvt minutt igjen å spille.

Gustafsson punkterte kampen da han våkent satte 4-2 i åpent mål. Det var lagets første og eneste skudd på mål i tredje periode. Storhamar hadde på sin side fyrt av hele 19 skudd mot Frisk-målet.

Den tredje NM-finalen i best av sju spilles i Hamar tirsdag.