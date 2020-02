Johaug føler seg urettferdig behandlet: – Jeg blir lei meg

Therese Johaug (31) var overlegen nok en gang i avslutningen av Ski Tour. Hun er lei av det stadige ropet om at hun ødelegger langrennssporten.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Therese Johaug er lei det stadige snakket om at hun er for god og ødelegger sporten. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

GRANÅSEN: Den norske skiløperen vant fem av seks renn fordelt over den ni dager lange nyvinningen Ski Tour. Dermed tok hun en suveren sammenlagtseier over tre minutter over annenplassen.

Nærmest hver dag har hun måtte svare på dominansen, og påstander om at hun ødelegger langrennssporten ved å fjerne all spenning. Nå har hun sett seg lei.

– Jeg føler jeg må forsvare meg. Fordi at jeg går fort er det galt at det er motbakkesprint, det er galt at det er langløp, det er galt at vi avslutter i en alpinbakke. Jeg føler at jeg har tatt steg i lette løyper og klarer å gå fort når konkurransetiden er 20 minutter også. Jeg blir frustrert, sa hun i pressesonen etter maktdemonstrasjonen.

– Er det urettferdig at du hele tiden må forsvare at du er så god?

– Jeg føler jo egentlig det. Jeg prøver hver eneste dag, 365 dager i året, å bli en bedre skiløper og ta nye steg. Så blir jeg møtt med at jeg ødelegger sporten og at det ikke blir noe spenning, og det ene og det andre. Av og til blir man lei seg når man hele tiden må forsvare seg, fortalte hun dønn ærlig.

Federico Pellegrino gikk ut mot den norske dominansen etter lørdagens sprint. Foto: Ole Martin Wold

Gikk ut mot norsk dominans

Etter lørdagens norsk-dominerende sprint, langet den italienske VM-vinneren fra 2017, Federico Pellegrino, ut mot den norske dominansen. I herreklassen var fem av seks løpere i finalen norske. I kvinneklassen hadde seks av tolv i semifinalen norsk pass.

– Hva tror du? Du er norsk, så du er kanskje glad. Men det er ikke bra for langrennssporten. Noen må begynne å tenke på fremtiden til sporten, sa han til Aftenposten med en alvorlig tone.

Pellegrino er en av mange som har kommet med påstander om at Johaug gjør sporten kjedeligere. Det at temaet blir tatt opp etter hver seier, gjør henne frustrert.

– Jeg nyter det (å vinne), men samtidig når man må svare for seg gang på gang ...

– Det var litt morsomt i går at jeg bare kunne bare si «bang», sier hun, knytter neven og sikter til at hun tok seg til en sensasjonell semifinale i en vanlig sprint.

Heidi Weng tok annenplassen bak Therese Johaug, men foran Ingvild Flugstad Østberg. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Forsvarer lagvenninnen

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre sammenlagt i Ski Tour, bak Johaug og Heidi Weng. 29-åringen forstår lagvenninnens frustrasjon veldig godt.

– Det støtter jeg. Det er ikke Thereses feil at hun er god, sier hun, før hun korrigerer seg og ler:

– Eller det er hennes skyld at hun er god, men hun skal ikke få tyn for det. Akkurat denne touren er et nytt konsept og nye renn. Man kan evaluere i ettertid om det er noe man bør justere, men vi trener for å bli så gode som overhodet mulig. Man kan ikke lage konsepter for at alt skal være likt hele tiden, forteller hun.

Hun har en klar oppfordring til konkurrentene:

– Det er bare å trene, sier Østberg.

Landslagstrener Ole Morten Iversen gleder seg mest over den norske laginnsatsen. Han gliste etter trippel norsk på pallen sammenlagt.

– Jeg er litt sånn himmelfallen. Det har gått langt over det jeg hadde turt å drømme om. Jeg er veldig fornøyd med hele touren, resultater og å være her på hjemmebane. Jeg har nesten ikke ord, sa han overlykkelig.