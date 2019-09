Norsk supermandag i VM: – Dette har aldri skjedd før

DOHA: Han var litt stolt, sportssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik da Aftenposten møtte ham søndag formiddag på det norske utøverhotellet i Doha. Det var dagen før den store norske dagen.

Seks norske finalister skal i aksjon i løpet av kvelden. Tre av dem har Ingebrigtsen til etternavn.

– Vi har aldri hatt seks i aksjon i en VM-finale på samme dag noen ganger tidligere. Det har vel vært enkelte mesterskap hvor vi ikke har hatt seks finalister i løpet av hele mesterskapet, sier sjefen for det som sikkert kan kalles gode tider.

Grøvdals finale

En av dem som skal i aksjon i tillegg til Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Ola Stunes isene er Karoline Bjerkeli Grøvdal. 3000 meter hinder står på programmet.

Fakta: Norsk supermandag Dette er tidspunktene for de seks norske finalistene mandag kveld. 20.15: Ola Stunes Isene, diskos 20.20: Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, 5000 meter 20.50: Karoline Bjerkeli Grøvdal, 3000 meter hinder 21.40: Karsten Warholm, 400 meter hekk

Hun er nok ikke medaljekandidat, men hun mener at det nesten var tøffest å kvalifisere seg til finalen.

– Finaledagen må bli lettere. Det kan bare gå oppover. Nå er jeg i finalen og da kan alt skje. Det blir bare å klamre seg fast og springe for en god plassering, sa hun etter at hun hadde løpt sin kvalifisering fredag.

Selv om stadion er nedkjølt og det ikke skal være mer enn 26–27 grader nede på banen selv om det er 35–36 grader utenfor, så slet hun med varmen underveis. Det håper hun å slippe mandag kveld.

Lise Åserud, NTB scanpix

Medaljerush

Medaljekandidater er derimot minst to av brødrene Ingebrigtsen (Filip og Jakob) samt det store gullhåpet Karsten Warholm. I tillegg har diskoskaster Ola Stunes Isene los på en bronsemedalje.

Sportssjef Slokvik har et mål om at den norske troppen skal ta tre medaljer i mesterskapet. Det kan komme tre medaljer mandag kveld allerede.

– Vi kan gjøre det teoretisk sett. Men jeg er fornøyd med en medalje, sier han.

Norge kan komme til å gjøre sitt aller beste VM på svært mange år. Slokvik har sett at det er noe på gang.

– Vi ser jo at det er bra kvalitet i troppen. Norsk friidrett har løftet seg etter noen tunge år. Det er flere som virkelig vil gjøre jobben.

At Norge klarer å hevde seg under såpass spesielle forhold som det er i Doha er han også stolt over.

Det har vært et nitid arbeid i forkant av utøverne i samarbeid med Olympiatoppen. Alle har tatt dette med varme seriøst selv om det har vært litt forskjellige modeller for hvordan man har løst det. Profesjonaliteten blant utøverne er blitt større, sier sportssjefen.