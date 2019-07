Slik er de norske lagenes vei videre i Europa

Mens Brann dummet seg ut og tapte 3-4 sammenlagt for lille Shamrock Rovers fra Irland i første kvalikrunde til Europa League, gikk Molde og Haugesund enkelt videre torsdag kveld.

Med 7–1 å gå på fra hjemmekampen ble turen til Island en transportetappe for serielederne, mens Haugesund ble lite skremt av nordirske Cliftonville og vant 6–1 sammenlagt.

Torsdag venter første del av runde to for MFK og Haugesund, som møter henholdsvis FK Cukaricki fra Serbia og Sturm Graz fra Østerrike.

Molde til Syden – Haugesund med beintøff vei

Går lagene videre fra returkampen torsdag om én uke, er lagene halvveis i Europa League-kvaliken og jakten på gruppespillplass et steg nærmere.

Under mandagens trekning i sveitsiske Nyon ble veien videre lagt for begge to.

Nå er det klart at Molde eventuelt møter AEL Limassol fra Kypros eller greske Aris Thessaloniki i neste kvalikrunde, mens Haugesund eventuelt får bryne seg på PSV Eindhoven eller Basel.

Nikolas Giakoumidis / AP

Det er verdt å verke seg at sistnevnte kamp er en Champions League-kvalikkamp. Det er derfor ikke slik at Haugesund møter vinneren av det oppgjøret, men taperen.

Det er altså motstanderne som skiller de norske lagene fra playoff i Europa League.

David Klein / Reuters / NTB scanpix

Rosenborg til Bosnia?

Tidligere mandag ble det klart at RBK vil møte enten Maribor fra Slovenia eller svenske AIK i tredje kvalikrunde i Champions League, dersom de legger BATE Borisov bak seg i kvaliken.

Hvis ikke blir det Bosnia-tur på RBK, som får fallskjerm inn i Europa League ved eventuelt tap. Da venter i så fall Sarajevo på bortebane i første møte, med returkamp på Lerkendal uken etter.

Molde og Haugesund spiller sine første kamper 8. august, med returkamp uken etter.

Molde har vært suverene i årets serie, men har fremdeles tøff konkurranse fra lag som Rosenborg, Odd og Bodø/Glimt. Moldenserne viste lovende takter også i fjor, men da ble det bare sølv for Ole Gunnar Solskjærs menn.

I Europa gjorde laget det sterkt og slo i tur og orden ut Glenovan, Laci og Hibernian, før to gode kamper mot sterke Zenit St. Petersburg endte med et knepent 3–4-tap sammenlagt. Dermed måtte de se Rosenborg og Sarpsborg spille gruppespill på TV-skjermene.

Slik gikk det sist

Haugesund var i Europa sist i 2017. Da beseiret de nordirske Coleraine enkelt med 7–0 sammenlagt, før 3–2-seier hjemme over polske Lech Poznan ble fulgt opp av 2–0-tap borte og exit.

Moldes forrige opptreden i gruppespill var deres suverene høst i 2015, der de vant gruppen si foran Ajax, Fenerbahçe og Celtic. Den gangen ble det 1–3-tap mot Sevilla i første utslagsrunde.

Sevilla vant turneringen for tredje år på rad den våren.