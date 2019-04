Discovery viste utenlandsk spillreklame under eliteseriekamp: – En menneskelig glipp

Tirsdag fikk TV-seerne likevel servert reklame for spillselskapet ComeOn i pausen mellom Odd og Viking på Discoverykanalen MAX.

– Det skjedde en menneskelig glipp. Det ble plassert en reklame der. Det har vi beklaget overfor fotballen, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Espen Skoland.

I medieavtalen er et av vilkårene at reklamepausene i timen før, etter og underveis i norske fotballkamper skal være fri for reklame fra utenlandske spillselskap. Denne delen av avtalen som strekker seg fra 2017 til 2022 ble blant annet inngått for å verne om interessene til Norsk Tipping, som bidrar med store pengesummer i norsk idrett.

Fotball Media, som selger TV-rettighetene til Eliteserien, ble gjort oppmerksom på at et avtalebrudd hadde forekommet rett etter at kampen var ferdigspilt, opplyser daglig leder Knut Kristvang.

Roald, Berit / NTB scanpix

Ikke første gang

Visningen av reklamen vil ikke få noen følger for avtalen mellom partene.

– De har bekreftet at dette var en glipp. Det kan skje. Det hadde vært noe annet om det var en bevisst handling, sier Kristvang.

Skoland mener Discovery har gode rutiner for hvordan de avvikler reklamepausene, men vedgår at den samme glippen har forekommet tidligere.

– Det har heldigvis ikke skjedd ofte. Jeg kan bare huske at det har skjedd én gang før, sier han og lover TV-seerne at Discovery skal ha et ekstra øye for at det ikke skal skje igjen.