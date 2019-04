Tufte ble overrasket: – Fikk den gaven jeg ønsket meg

DRAMMEN: – Jeg kunne ikke fått en større gave. Jeg fikk den gaven jeg ønsket meg, sier 43-åringen.

For lørdag, i regattaen på Drammenselva, var det nettopp Tufte som i konkurranse mot klubbkamerat Kjetil Borch slo sistnevnte i singlesculler.

Selv om Tufte, som til slutt ble nummer fire, fikk flotte blomster av arrangøren, var det gjevest at han klarte å vinne over Borch i kvartfinalen.

– Jeg er utrolig godt fornøyd, sier Tufte, som var litt heldig i den banen han fikk. De fleste som ble slått ut i racet mann mot mann hadde den ytterste banen i elven. Motstrømmen var sterkest der.

Innledningsvis, i prologen, kom Borch på tredjeplass og Tufte på sjette. Da var distansen 2000 meter. Åtte tok seg videre til finalene. I alle finaler senere var det 500 meter utøverne skulle ro.

Tok det han fikk

– Jeg vil ikke skylde på strømmen, sier Borch, som er Norges førstevalg i denne båtklassen.

Han står på land og ser Borch levere også senere i regattaen.

Borch er regjerende verdensmester i roing, men blir stadig utfordret av den eldre klubbkameraten som har hatt et år fri fra konkurranser. Med unntak fra at han hoppet inn i en dobbeltfirer under et par verdenscuper i fjor.

For Olaf Tufte gir seg ikke. Han mener at Borch må skjerpe seg. Hvis ikke vil han komme og ta over plassen i singlesculler.

Liker å erte

Før denne sesongåpningen hadde Tufte tirret sin tidligere makker, som han satt sammen med under OL i Rop. Den gangen fikk paret bronse i dobbeltsculler. Siden da har Borch startet for seg selv, i single.

Tufte er som en klegg på Borch, men det er godt ment.

– Han må skjerpe seg, sa han til Aftenposten før løpet.

Mette Bugge

– Jeg har troen på meg selv og er ganske sikker på egen evne og evnen til Olaf.

– Man må aldri avskrive Olaf Tufte, men jeg er såpass innstilt på det jeg har som mål. Jeg er veldig motivert, men jeg ber Olaf fortsette å tirre meg. Det er viktig for å gi det lille ekstra.

Sier det som det er

– Jeg er bare bevisst ærlig og veldig konkret, kommenterer Tufte.

I kvartfinalen og de senere finalene var distansen 500 meter. Det er tøft. – Jeg gikk hardt ut, men det straffet seg, sier Borch.

Olaf Tufte skinte som en sol og mente at han alltid kommer til å huske 43-årsdagen.

I B-finalen møtte han Oscar Helvig, og måtte gi tapt. Aller raskest var Kristoffer Brun, som slo Martin Helseth i finalen.

– Jeg får tårer i øynene når jeg får blomster, smiler Tufte, som skal i aksjon på ny på Årungen i tre hele dager til ende fra torsdag. Da skal roerne settes sammen i en dobbeltsculler, for å finne ut hvilken båt som går fortest.

Mette Bugge

Har trenerens tillit

– Jeg slipper å være med der. Jeg skal ikke si at jeg har fribillett, men basert på fjorårets resultater får jeg mulighet til å ro single, sier Borch og tenker på første verdenscup som roerne drar til, den i Potsdam litt ut i mai.

Landslagstrener Johan Flodin sier at Borch har tillit, men legger også til at han var overrasket over Tufte. Og enda mer overrasket over Kristoffer Brun.

Landslagsroerne står over sesongåpningen i bulgarske Plovdiv. Norge har vanligvis ikke vært med på den første, og erfaringen med sykdom i siste VM, gjorde avgjørelsen veldig enkel. Det var for øvrig der Borch tok VM-gull.

Han lar seg ikke skremme av å ha fått en nesestyver i Drammen.