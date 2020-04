«Å tvinge Branns spillere til hjemmesoning er neppe veien å gå. Men dette er først og fremst et rop om hjelp.»

KOMMENTAR: Fint om myndighetene snart kan fortelle hva som er mulig og ikke bare gjenta det som er umulig.

Det var Branns sportssjef Rune Soltvedt som, i samråd med klubbens lege, la frem forslag for hvordan Eliteserien kunne komme i gang. Forslaget innebar minimal sosial kontakt for eliteseriespillerne. Foto: Tor Høvik

Branns forslag om å nekte 300 eliteseriespillere annet sosialt liv enn sammen med sin familie og sine lagkamerater, er drastisk. Det vil gjøre denne lille yrkesgruppen til noen slags zombier på ubestemt tid. Ingen sosial kontakt med venner eller slekt utover den nærmeste familie. Ingen spasersturer. Ingen handling.

Hjemmesoning, kaller jeg det, men det er ingen grunn til å kviste Brann for at forslaget ble fremmet. Det bør heller sees på som et rop om hjelp.

Så langt er de villige til å gå for å redde virksomheten sin.

Nå viste seg temmelig raskt at ikke alle var villige til det. I tirsdagens VG-sak var for eksempel Fredrik Haugen mer enn bare litt skeptisk til forslaget. Navnebror Carlsen i Aalesund avfeide det.

Løping er lov for Marcus Mehnert. Men han får ikke drive med «fullkontakt» fotball ennå. Foto: Ørjan Deisz

Hvilket er forståelig. Fordi akkurat dette ene punktet, om nærmest total sosial isolasjon, er i drøyeste laget.

Men bakteppet her er at toppklubbene i Norge nå har innledet en noe mer offensiv holdning overfor myndighetene, som nekter dem å utøve aktiviteten og yrket sitt.

De har begynt å stille spørsmål. Hvilket altså bunner i desperasjon, ettersom hele den norske profesjonelle fotballen vil slite med å overleve dersom de ikke snart får spille fotball.

Det er her det er vesensforskjell på dem som har fotball som yrke og alle andre som har det som hobby. Dersom noen skal få spille fotball, er det tross alt dem.

Men som forskeren Petter Elstrøm ved FHI ganske riktig påpeker: Fotball er ingen samfunnskritisk funksjon.

Hvorfor skal nettopp de prioriteres, liksom?

Men her er proffotballens norske omfang ærlig talt et argument i seg selv. Industrien er slett ikke økonomisk ubetydelig, men den er altså i denne sammenheng kun avhengig av at relativt få mennesker får arbeide på et relativt stort geografisk område i et klima hvor medisinsk oppfølging og smittevernrutiner eksisterer i et usedvanlig omfang.

28. februar klemte de hverandre inderlig i Vestlandshallen. Nå må Brann-spillerne holde seg to meter unna hverandre, også når de trener. Foto: Bård Bøe

Så hvorfor ikke prioritere å redde det som reddes kan.

Sagt på en annen måte: Hva skal til for at de skal kunne arbeide, spille fotball? Her er det ikke tilstrekkelig å slå fast at aktiviteten ikke er samfunnskritisk. Det er det mye som ikke er. Det er heller ikke samfunnskritisk å få farget håret eller å motta massasje eller å handle spanske margeritter på overfylte hagesentere. Men hvis aktiviteter ikke er så veldig farlige, bør det kunne gå an å dyrke dem.

Derfor er det på sin plass at myndighetene møter fotballen, og idretten for øvrig, med konkrete svar på hva som skal på plass for at idretten skal kunne utøves. Hva må til for å åpne for utendørsidrettene? Og i et slikt arbeid er det logisk at de profesjonelle utøverne står først i prioriteringskøen.

Tyskland er et land som hittil har klart seg oppsiktsvekkende godt gjennom koronakrisen. Der planlegges det fortsatt, med medvirkning fra myndighetene, for en åpning av Bundesliga rundt 9. mai. Fotball er heller ikke samfunnskritisk i Tyskland, og foreløpig er det et faktum at Norge har langt mer beskjedne smittetall enn Tyskland.

Vi har betydelig lavere andel av påvist smitte i befolkningen og mye lavere dødstall enn tyskerne, også sett opp mot befolkningstall.

Men i Tyskland kan det altså bli tillatt med toppfotball foran tomme tribuner om et par ukers tid. I Norge kjempes det hardt for å kunne få det til om tre og en halv måned.

Da er det mange kloke hoder som tenker ulikt.