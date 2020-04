Carlsen refset eget spill i thrillerfinale mot 16-åring: – Helt motbydelig

Magnus Carlsen tapte finalen i lynsjakkturneringen Banter Blitz Cup.

Magnus Carlsen som ser på resultatene under en tidligere turnering.

Magnus Carlsen – Alireza Firouzja 7,5–8,5

Carlsens motstander i lynsjakkfinalen var supertalentet Alireza Firouzja. Iraneren ga den norske stjernen knallhard kamp.

Til slutt måtte Carlsen gi tapt.

Unggutten Firouzja har en fascinert en hel sjakkverden i det siste, og ble spådd å være en voldsom motstander for den regjerende verdensmesteren i lang-, hurtig- og lynsjakk onsdag kveld.

Og 16-åringen slo til allerede i første parti i finalen i netturneringen.

Carlsen havnet på etterskudd, og iraneren tok ledelsen.

– Jeg likte det ikke. Det var litt forhastet av meg, kommenterte Carlsen selv etterpå.

Slo tilbake

Det andre partiet endte med remis, men i det tredje partiet utlignet Carlsen, selv om han kommenterte underveis i partiet at han «ikke gjorde det bra i det hele tatt». Senere innså han at han hadde en vunnet stilling, og han fikk se Firouzja trekke seg.

– Det er likt igjen, men dette er en tøff kamp, sa han.

Det fjerde partiet gikk unna, og spillerne muret seg inn i et hjørne. Carlsen virket som var klar for at han kunne tape, men trekkrepetisjon gjorde at han slapp unna med remis.

– Det var heldig for meg, sa Carlsen.

Spillerne hadde bare tre minutter på klokken i hvert parti, og det ble spilt først til 8,5 poeng (best av 16).

Magnus Carlsen under det sjuende partiet. Foto: Skjermdump fra chess24s sending

Kom med utbrudd

Underveis i det sjette partiet var ikke Carlsen veldig selvsikker.

– Dette er ikke veldig lovende for meg, sa han.

Verdensmesteren endte opp med å trekke seg.

– Det er så dårlig. Hvorfor gjorde jeg ikke bare noen gode trekk da jeg hadde sjansen. Det er helt utrolig. Hvorfor kollapser jeg, undret han.

Carlsen slo imidlertid tilbake i neste parti, uten at han var veldig fornøyd.

– Rotete, men jeg vant igjen. Det er likt. Det er en prestasjon av meg, sa 29-åringen.

I neste parti var det Firouzja som tok over igjen. Unggutten tok hele poenget og imponerte Carlsen kraftig.

– Han er mye bedre enn de andre jeg har spilt mot. Jeg visste han var god, men måten han spilte på nå var helt utrolig, sa Carlsen.

– Utmattende

Etter en ny remis sa Carlsen at det var «utmattende» å spille mot stortalentet, som er kjent for å være svært god til å spille på nett.

I det neste partiet var Carlsen tilbake på samme poengsum som Firouzja, etter en solid gjennomføring av nordmannen.

Neste parti, på stillingen 5,5–5,5 skulle også vise seg å bli svært spennende. Begge spillerne hadde til slutt svært lite tid på klokken under sluttspillet. Med 0,2 sekunder igjen på klokka gikk til slutt Carlsen seirende ut. Han ledet dermed for første gang.

– Det kan være det som gjør at jeg vinner, sa en ganske så entusiastisk Carlsen.

Det var tydelig at akkurat det partiet betydde mye for ham. Han ledet for første gang, men Firouzja svarte i det neste partiet.

Meget misfornøyd

6,5–6,5. Det gikk mot en thrilleravslutning i en allerede ellevill finale.

Og i det påfølgende partiet slet Carlsen kraftig med tiden. Han var svært misfornøyd med egne prestasjoner.

– Jeg spiller så dårlig. Helt motbydelig, sa den norske stjernen.

Firouzja-triumf i det partiet betydde at iraneren kun var én seier unna å vinne hele kampen. Carlsen måtte svare.

Og det gjorde han. Et vesentlig bedre parti med Carlsen-øyne sikret 7,5–7,5. Dermed var finalen over om en av spillerne klarte å vinne neste parti.

I lyn- og hurtigsjakk-VM i fjor gikk Carlsen seirende ut av duellen med Firouzja, men denne gangen hadde 16-åringen ingen planer om gi det bort. Han satte press Carlsen under hardt press og nordmannen skjønte nokså tidlig at det ikke gikk veien.

– Bra kamp, Alireza. Det var helt forferdelig, sa Carlsen da Firouzja sikret seieren i det avgjørende partiet.

– Jeg var ute av form, men han fortjener all honnør. Jeg er bare nødt til å være bedre. Han er utrolig sterk, sa Carlsen på chess24s sending.

Har egen turnering

Vinneren av Banter Blitz Cup får 143.000 kroner i premiepenger, mens annenplass gir 92.000.

Banter Blitz startet i september i fjor, da med 132 deltagere.

Det blir ingen lang pause for Carlsen og verdenseliten. Allerede lørdag starter den ferske turneringen som Carlsen har grunnlagt selv.

Magnus Carlsen Invitational er en onlineturnering med åtte av verdens beste spillere, der duellene består av fire hurtigsjakkpartier.