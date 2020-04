Full forvirring etter Carlsen-seier: – En trist slutt

Det ble en dramatisk åpning på turneringen Magnus Carlsen Invitational.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsen vant åpningskampen mot Hikaru Nakamura etter armageddon. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Magnus Carlsen – Hikaru Nakamura 3–2

Magnus Carlsen åpnet med seier i sin online-turnering Magnus Carlsen Invitational.

Nordmannen slo amerikanske Hikaru Nakamura i det som ble en intens og dramatisk kamp lørdag.

Nakamura er rangert som nummer fire i verden i hurtigsjakk, som er formen Carlsens turnering praktiserer.

Fakta Dette er Magnus Carlsen Invitational Spillere: Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja, Ding Liren, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave, Fabiano Caruana, Jan Nepomnjatsjtsjij. Dato: 18. april–3. mai Format: En kamp mot hver spiller. En kamp går over en dag med fire partier på 15 minutter med 10 sekunder plusstid per trekk. Står det 2–2 i partier avgjøres det med armageddon. Vinneren av kampen får tre poeng. Vinneren av en eventuell armageddon får 2 poeng, og taperen av en armageddon 1 poeng. Kampene spilles over nettet. Finaler: De fire topprangerte spillerne etter syv kamper går til semifinale og så videre til finale og kamp om 3.-plassen. Premiepenger: Det skal fordeles totalt rundt 2,6 millioner i premiepenger. Vinneren får rundt 750.000 kroner, og sisteplassen får rundt 155.00 kroner i premiepenger. Sendes: TV 2 sport 2/TV 2 Sumo og Chess24.com. Partiene starter kl. 16.00.

Dramatikk i armageddon

Det sto 2–2 etter de første fire partiene. Dermed skulle det hele avgjøres i armageddon, men det skjedde ikke uten dramatikk.

Det så ut til å være teknisk trøbbel med tidtageren under den avgjørende runden. Ettersom Carlsen hadde svarte brikker skulle han startet med fire minutter, mens Nakamura skulle startet med fem minutter. Men klokkene ble startet motsatt. Det virket etter hvert som om feilen kun ble vist ut til publikum, og at klokkene stemte hos spillerne selv.

Da Carlsen vant, hersket det full forvirring rundt om seieren ville bli stående, eller om armageddon-partiet måtte spilles om igjen. Etter hvert ble Carlsen-seieren bekreftet.

Det var en tydelig irritert og forvirret Nakamura som ristet på hodet under det siste partiet.

– Det ble en trist slutt. Det var veldig synd at det ble tekniske problemer etter at Carlsen vant i armageddon, dette var en veldig underholdende kamp, sa sjakkekspert Hans Olav Lahlum under TV 2s sending.

Nakamura skriver på Twitter at han fikk beskjed om å avbryte av dommeren midtveis i armageddon-partiet:

Carlsen fikk to poeng i turneringen etter seier i armageddon, mens Nakamura ble tildelt ett poeng.

I den andre duellen spilt lørdag, slo Ding Liren unggutten Alireza Firouzja 2,5–1,5. Kineseren leder turneringen med tre poeng.

Hans Olav Lahlum mente det ble en trist slutt på kampen mellom Carlsen og Nakamura, etter at en dommer ifølge Nakamura ba han avbryte partiet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Carlsens største utfordrer

Ifølge sjakkekspert Jon Ludwig Hammer møtte Carlsen sin største konkurrent allerede i turneringens første kamp.

– Jeg tror at den største utfordreren til Magnus Carlsen er Nakamura. Og derfor er det et fyrverkeri at det er nettopp de to som møtes først. Jeg føler meg sikker på at dette ikke er siste gang disse to møtes i turneringen, men at de også vil møtes i sluttspillet, sa Hammer på sendingen til TV 2.

Det ble rundt 15 minutter forsinkelse på kampstarten mellom Carlsen og Nakamura på grunn av tekniske problemer.

Carlsen åpnet med hvite brikker og brukte kort tid mellom trekkene. Nakamura var lenge på defensiven i det første partiet, og brukte svært lang tid mellom hvert trekk sammenlignet med sin norske motstander.

Nakamura klarte ikke å stå imot presset fra Carlsen, og ga opp partiet like før slutt. Dermed tok Carlsen det første stikket i åpningskampen.

Magnus Carlsen (i vinduet nederst) under det første paritet mot Nakamura i Magnus Carlsen Invitational. Chess-kommentator Jan Gustafsson er i vinduet øverst. Foto: Skjermdump Chess24.com

Carlsen-kritikk

På tross av Carlsens overbevisende åpningsparti, slo amerikanske Nakamura hardt tilbake i det andre partiet.

Carlsen havnet på defensiven utover i partiet etter å ha gjort et par feiltrekk i åpningen. Sjakkekspert Hans Olav Lahlum likte ikke det han så.

– Jeg er kritisk til tidsbruken til Magnus. Det startet med at han spilte altfor fort i åpningen, og gjorde noen feiltrekk. Han må være mer balansert i tidsbruken. Det ender med at Nakamura slår fint tilbake mot Magnus etter det første partiet, sa Lahlum.

Les også For halvannet år siden ville Carlsen revolusjonere sjakk-VM. Nå får han endelig teste drømmeformatet.

Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura møttes i åpningskampen av Magnus Carlsen Invitational. Her avbildet fra et tidligere møte i 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Carlsen hugget til i tredje parti

Det så lenge ut til at det tredje partiet kunne ende opp med remis. Men etter at Nakamura valgte å spille et svært passivt trekk med egen konge, så Carlsen sitt snitt og hugget til.

Carlsen spilte svært offensivt, noe som gjorde at hans motstander til slutt valgte å gi opp partiet ettersom Nakamura ikke så en vei utenom tap.

Dermed ledet Carlsen 2–1 etter tre partier.

Les også Han er mest kjent som NRKs sjakkekspert. På fritiden har Torstein Bae en ukjent side.

– Skandaløst dårlig

Carlsen åpnet godt i det fjerde partiet, og frustrerte lenge Nakamura som slet med å få til et skikkelig gjennombrudd.

Det så ut som om Carlsen hadde god kontroll med svarte brikker. Men så gjorde han en avgjørende feil. Nordmannen gjorde en enorm tabbe, som førte til at overtaket på Nakamura forsvant.

– Det er skandaløst dårlig av Magnus. Han sitter der med over 10 minutter på klokken. Vi så hvordan Magnus’ løper kunne tatt det hvite tårnet. Det var overhodet ingen grunn til at Magnus skulle spille så fort. Han er sinna på seg selv, sa Hammer.

Sjakkekspert Jon Ludwig Hammer mente Carlsen spilte skandaløst dårlig under det fjerde partiet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kan vinne 700.000 kroner

Mandag er iranske Alireza Firouzja neste motstander for Carlsen i turneringen. 16-åringen vant overraskende over Carlsen i finalen av lynsjakkturneringen Banter Blitz Cup tidligere denne uken. Carlsen er dermed ute etter revansje.

De fire beste etter grunnspillet går til semifinale og videre kamp om 3.-plass og finale.

Det er drøyt 2,55 millioner kroner i potten i turneringen. Vinneren stikker av med rundt 700.000 kroner. Turneringen avsluttes 3. mai.