Når du kommer til byen Santos i Brasil, er det én mann det snakkes om: Pelé. Det var her den levende fotballegenden hadde sin storhetstid.

Men tar du den korte fergeturen over til brasilianernes ferieøy, Guaruja, kommer du til hjembyen til en annen ny, stor stjerne: Kelvin Hoefler.

Her vokste han opp i en favela. Men det satte ingen stopper for en stor skateboardkarriere.

– Pappa var politi. På grunn av at det var så mye kriminalitet og korrupsjon, ønsket han at vi ungene skulle være aktive, forteller Hoefler.

Derfor bygget faren noen elementer slik at ungene kunne drive med skateboarding. Fra Kelvin var åtte år gammel, var han og brettet uadskillelige.

Idretten skulle komme til å føre ham ut i den store verden, til penger og priser, gull og heder.

I dag er 26-åringen en verdensstjerne i skateboarding, en mann som har trent og terpet på triks og som har vunnet X Games to ganger. Også i Norge i 2018, og han kommer tilbake i slutten av august for å kopiere den bragden.

Olav Olsen

Fakta: Kelvin Hoefler Født: 10. februar 1993 Sivilstand: Gift Idrett: skating Kommer fra: Guaruja i Brasil Bosatt: San Diego i California, USA Meritter: To gull i X-Games, pluss 2. og 3. plass, vunnet Dew Tour to ganger. Seier i Kimberley Cup i Sør-Afrika i 2014. X

Har alltid med seg fruen

Hoefler snakker portugisisk og amerikansk, og må bare innimellom søke noen ord hos kona, som er fra hjemlandet. Ana Paula Negrao var selv proff skateboarder, men gikk over til å bli fotograf i dette sirkuset. Nå er hun manager og veldig god hjelper for mannen sin.

– Hun er treneren min, sier Hoefler, og mener med det at hun nesten alltid er på plass når han er i aksjon med sitt to kilo tunge brett.

Han kan bruke tre ulike brett hver dag, noen har et bedre grep. Kona ser fort hva som er årsaken til at han ikke får til det han ønsker.

Men egentlig kaller brasilianeren seg for selvhjulpen. Han hadde ingen trener da han vokste opp og benyttet railer og andre elementer som han fant.

– Det var ikke asfalt der vi bodde, så vi brukte alt slags underlag.

Henning Andersen, X Games

OL-kvalifisering neste

Han har akkurat vært på en svipptur innom Oslo for å møte sine mange fans, før han i helgen deltar i OL-kvalifisering i London. For første gang i Tokyo i 2020 får brettkjørerne være med i det olympiske selskap.

– Det betyr så utrolig mye. Dette er som en drøm for meg, sier Hoefler, der han sitter med brettet i hånden.

Navnene til åtte sponsorer klamrer seg fast på undersiden. Brettet får hardhendt behandling.

I resepsjonsområdet på hotellet i hovedstaden forteller Hoefler om veien som i starten var kronglete. Han og kona hadde flyttet til Los Angeles i USA i 2013, slik at den talentfulle brettkjøreren kunne komme i et profesjonelt miljø, til landet der denne idretten ble født.

Yngstemann av tre søsken brukte ett år på å få visum. Faren hadde ikke midler til søknaden. Først da en sponsor kom inn, fikk sønnen dra.

Olav Olsen

Så kom vendepunktet

Den klassereisen som 26-åringen har vært gjennom, ville vært et godt manus til en film. Men én hendelse ser Hoefler på som selve vendepunktet.

Det var en konkurranse i Sør-Afrika. Kimberly Diamond Cup i 2014.

– Jeg hadde null sponsorer og sa til kona at vi gir dette én sjanse. Hvis ikke noe skjer, reiser vi tilbake til Brasil.

Det endte med at Hoefler vant konkurransen og den gedigne pengepremien på nesten 900.000 kroner, den til da største pengepremien i sportens historie. Den løftet skateren og hans familie ut av fattigdommen.

Kelvin Hoefler har aldri sett seg tilbake, men sier at han er velsignet, takknemlig og ydmyk. Det kunne tilskuerne se under den første X Games-seieren i Minnesota i 2017, da han rev T-skjorten sin i filler i gledesrus.

Popularitet til tross, han vet hvor han kommer fra og husker veldig godt en hendelse fra da han var ung. Han spurte en av proffene om han kunne få autografen hans. Det fikk han ikke. Da bestemte han seg for at alltid skulle stille opp for fansen.

Derfor ga Hoefler bort brettet sitt i Norge i fjor, da en ung gutt sto der med håpefullt blikk i arenaen Skur 33.

Olav Olsen

Det gamle og nye livet

Hoefler ser at skateboarding stadig vinner mange unge hjerter i hans hjemland. Selv håper han på å gå foran som et godt eksempel på at alt er mulig.

I Brasil, der fotball er den største idretten, er brettkjøring nummer to i uttredelse.

– Det skyldes at det er billig å holde på. Du kan kjøre hvor som helst, sier Hoefler.

Den ene av to søstre er også profesjonell brettkjører. Den andre valgt å bli politi.

Selv prøvde han surfing, men fant ut at han hater vann. Brettkjøring gir en helt annen følelse.

Kona sveiper videre på telefonen og viser bilder av deres hvite hus i San Diego, dit familien flyttet for et år siden. Eiendommen har naturligvis egen skatepark.

Olav Olsen

– Jeg kan bare gå ut av døren, så er jeg der, ler Hoefler.

Han har tilbudt sin nå pensjonerte far og mor å kjøe et nytt hus til dem, men de vil ikke flytte.

– De liker seg så godt der de bor.