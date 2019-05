Hegerberg-søstrene brøt ut i tårer etter hat-trick i mesterligafinalen: - Ikke si noe mer nå

LYON – BARCELONA: 4–1

BUDAPEST: «Ada Hegerberg, Ada Hegerberg,» runget utover Groupama Arena.

Ada Hegerberg smilte fra øre-til-øre. Hun sendte noen kyss til publikum og Lyon-benken. Deretter løp hun bort og omfavnet 18 år gamle Selma Bacha på benken. Den norske superstjernen hadde nettopp scoret hat trick i Champions League-finalen mot Barcelona.

Dermed var hun historisk. Ingen kvinne hadde tidligere scoret hat trick i Champions League-finalen etter at kvinnenes europeiske turnering fikk sitt nåværende navn før 2009/2010-sesongen.

Storesøster Andrine Hegerberg var også på plass. Meldingen hennes etter hat tricket var klar:

«GOAT» (Greatest of All Time) skrev hun på Twitter.

– Vær så snill, slutt!

Og etter kampslutt, da begge ble intervjuet av Jan Åge Fjørtoft i Viasat, ble det tårer. Mange tårer.

– Det er vanskelig å finne ord nå, det kunne ikke vært bedre. Vi gjør det igjen og igjen. Men det har ikke vært en enkel sesong, så å stå opp i en finale er magisk, innledet finalehelten, side om side med storesøster Andrine.

Men da den historiske 23-åringen ble bedt om å beskrive møtet med familien, knakk hun sammen.

– Ikke si noe mer nå, da blir det bare tårer. Nei, det var en berg-og dalbane å se familien, sa Ada Hegerberg til Viasat.

Og med nordmørsuttrykket «tjøla» beskrev Ada sin lillesøsters prestasjon.

– Hva holder du på med? Det var helt tkjøla». Din fjerde Champions League-seier, hat-trick... Da tenkte jeg at «nå må du bare stoppe. Vær så snill!», fliret Andrine Hegerberg.

Asisat Oshoala reduserte for Barcelona rett før full tid, men det var ingen tvil: Lyon kunne juble for Champions League-tittel nummer seks.

Fakta: Kampfakta Startellever Lyon: Sarah Bouhaddi – Lucy Bronze, Wendie Renard, Griedge M´Bock Bathy, Amel Majri – Jessica Fishlock, Amandine Henry, Dzsenifer Marozsán – Shanice van de Sanden, Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer Startellever Barcelona: Sandra Paños – Marta Torrejón, Andrea Pereira, María León, Leila Ouahabi – Vicky Losada, Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Mariona Caldentey – Lieke Martens, Toni Duggan Mål: 1–0: Marozsán (5. min.), 2–0: Hegerberg (14. min.), 3–0: Hegerberg (20. min.), 4–0: Hegerberg (30. min.), 4–1 Oshoala (89. min)

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Utsolgt

Groupama Arena i Budapest var nesten fullstappet.

Lyon-kaptein Wendie Renard prøvde på forhånd å jekke ned forventningene som ble stilt Lyon-laget. «Det er 50/50,» sa hun på fredagens pressekonferanse.

Det var imidlertid liten tvil på forhånd: Lyon var favoritter. Den franske klubben er den soleklart største i kvinnefotballen. De kunne ta sin sjette Champions League-tittel med seier i Budapest – den fjerde strake.

Barcelona var på sin side det første spanske laget i en kvinnefinale i Champions League. I Europa hadde de ikke sluppet inn et mål på 660 minutter før finalen.

Og selv om fortiden (og nåtiden) tilhører Lyon, ble Barcelona møtt med vesentlig høyere jubel enn Lyon-spillerne da de løp ut til oppvarmingen.

Katalanerne hadde møtt opp med hele kavaleriet.

Det skal sies at den aller største applausen tilhørte Lyons Dzsenifer Marozsán. Tysklands kaptein er født og har tilbrakt deler av oppveksten i Budapest.

Barcelona forsøkte å styre, men ble straffet

Spillerne på laget, som ble nummer to i den spanske ligaen denne sesongen, gjorde det før kamp klart at de ønsket kontrollere kampen – slik som kjennetegner et klassisk Barcelona-lag.

– Vi vet at Lyon er et bra lag med gode individer, men følelsen er god. Vi har gjort det bra de siste månedene. Vi er her for å spille vårt spill, sa angrepsspilleren Lieke Martens.

De mente nok alvor – både på godt og vondt. Barcelonas mange mislykkede forsøk på å spille seg ut skulle koste dem dyrt.

Det tok bare få minutter før Lyon forsøkte å sette i gang en kontring gjennom Hegerberg. Den norske spissens støttepasning satte Amel Majri under press. Barcelona snappet ballen og Toni Duggan fikk en god mulighet fra skrått hold. Skuddet hennes gikk imidlertid til side for mål.

Slikt går ikke ustraffet mot Lyon. I det påfølgende angrepet fikk den nederlandske vingen Shanice van de Sanden enormt med rom på høyresiden. Hun hadde få problemer med å finne Maroszan foran mål. Den Budapest-fødte midtbanespilleren trillet ballen i garnet – til ellevill jubel fra hele stadion, med unntak av Barcelona-fansen.

Hegerberg med målfest

Få minutter etterpå mottok Hegerberg ballen med ryggen mot mål inne i Barcelona-boksen. Avslutningsforsøket ble blokkert, men ballen endte Le Sommer, som banket til. Keeper Paños klarte så vidt å avverge scoring med en god benparade.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Barcelona forsøkte stadig å spille seg ut, men slet mot Lyons fysikk og intensitet. Hegerberg var livlig. Etter drøye ti minutter rev hun seg løs på venstresiden. Van de Sanden var bare noen få centimeter unna å stange innlegget i mål.

Så byttet de roller. Barcelona mistet nok en gang ballen på vei fremover – og igjen kunne Lyon hugge til. Van de Sanden slo tidlig inn mot Hegerberg. Ballon d’Or-vinneren brukte én touch på å kontrollere ballen, før hun satte den inn bak Paños.

Van de Sanden satte seg på kne og pekte mot himmelen, mens Hegerberg satte i et jubelbrøl.

Utklassing

Det skulle komme flere av de. De første 20 minuttene var en drøm for Lyon og et mareritt for Barcelona.

Venstreback Amel Majri kom seg opp på siden av Barca-boksen og fikk lang tid til å sikt mot Hegerberg. Den norske stjernen avsluttet på direkte med venstrefoten, over Paños. Hegerberg kunne omfavne lagvenninnen, før hun veivet med armene for å oppildne publikum, som responderte.

Kun ti minutter senere spilte hun vegg med Lucy Bronze, som sendte nok et godt innlegg av gårde. Hegerberg kunne enkelt sette inn 4–0.

Andre omgang var naturlig nok vesentlig roligere. Hegerberg hadde en god mulighet til å legge på til 5–0, mens Barcelona var nær et trøstemål flere ganger. Det fikk de til slutt også like før full tid, takket være Asisat Oshoala.