Katharina Engene Thanderz kunne innkassere sitt første store VM-belte i Ekeberghallen lørdag. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Boksebragden åpner nye dører for Thanderz: – Kan bli noen virkelig store kamper fremover

Team Sauerland gjorde Cecilia Brækhus til en verdensstjerne. Nå har de samme planer for Katharina Engene Thanderz.

For mindre enn 1 time siden

EKEBERGHALLEN: Det ble en historisk kveld i Ekeberghallen lørdag. Publikum kom for å se Katharina Engene Thanderz bli tidenes andre norske verdensmester på kvinnesiden. Og 31-åringen skuffet ikke.

Thanderz vant på poeng etter en jevn kamp. Dermed sikret hun seg sitt første VM-belte i karrieren. Tittelen er riktignok en såkalt interim VM-tittel, som betyr at Thanderz får førsterett til å møte den «ekte» verdensmesteren i WBC, Eva Wahlström.

Frem til Wahlström er klar for den kampen, er uansett Thanderz én av to verdensmestere i et av de gjeveste forbundene.

– Jeg har ofret mye for å satse fullt mot dette øyeblikket. Jeg har alltid drømt om dette, og hatt troen på at denne dagen ville komme. Nå sitter jeg endelig her, sa Thanderz på pressekonferansen etter kampen med WBC-beltet foran seg.

En blodig Thanderz ga alt i siste runde mot Danila Ramos i lørdagens kamp. Håkon Mosvold Larsen

Fakta Katharina Engene Thanderz Født: 29. juli 1988 (31 år) Bakgrunn: Født i Oslo. Flyttet til Spania som 12-åring. Norsk mor og spansk far. Bosted: Altea, Spania. Meritter: Interim WBC-tittelholder i super fjærvekt. 13 seire av 13 mulige som proffbokser.

Flere store kamper i vente

Ved siden av henne satt både bokselegende og Thanderz-venn, Sergio Martinez, og Nisse Sauerland, som er sjef for den anerkjente boksepromotoren Team Sauerland. Begge to er enige om at dette bare er starten på en potensiell stor karriere.

– Norge har fått en ny verdensmester. Nå fortjener Katharina litt hvile, så får vi se hvilke dører som åpner seg, sier Sauerland, som signerte Thanderz i mai.

Sauerland er godt kjent for det norske folk, etter at de gjorde Cecilia Brækhus til «The First Lady» og bygget henne opp til å bli den verdensstjernen hun er i dag.

Overfor Aftenposten utdyper Nisse Sauerland hvilke dører han snakker om.

SE OGSÅ: Brækhus setter alle beltene sine på spill i tittelkamp

Nisse Sauerland i Team Sauerland har fått frem store boksere ved flere anledninger, og har planer om å gjøre det samme med Katharina Thanderz. Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

– Denne seieren betyr at Katharina kan få noen virkelig store kamper fremover. Nå har hun et belte og det er en god ting. Det gjør at hun har mer kontroll over veien videre. Fra nå av går det bare oppover, sier Sauerland.

Kampen som ligger nærmest i både Sauerlands og Thanderz’ hode er naturligvis tittelkampen mot finske Eva Wahlström.

– Det blir åpenbart en stor kamp, som vi håper å få klar om ikke altfor lenge. Det var en stor suksess i Oslo i dag, så vi vil gjerne få tittelkampen hit til Norge, sier Sauerland.

Har egenskapene som skal til

Han og resten av Team Sauerland har hatt flere verdensmestere i stallen sin opp gjennom årene. Sauerland er full av lovord om sin nybakte verdensmester, og mener hun har egenskapene som skal til for å ta enda flere titler i årene som kommer.

– For det første har hun en enorm treningsvilje. Hun har karakter, karisma og hun er en fin person å jobbe med. Det blandet med at hun allerede er en god bokser som kommer til å utvikle seg videre, gjør at vi har troen på henne, sier han.

FÅTT MED DEG DENNE? Boksegigant signerer Brækhus-avtale: – Veldig stolt

Thanderz var tydelig rørt etter lørdagens bragd. Til høyre er bokselegenden Sergio Martinez på vei bort for å gratulere. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Cecilia Brækhus har vært en av de største idrettsprofilene i Norge det siste tiåret. Veien til samme status er lang for Thanderz, som fortsatt bor og trener i Spania.

– Er det vanskeligere for Thanderz å bli en stor profil i Norge når hun for det meste oppholder seg i Spania?

– Jeg tror ikke det blir noe problem. Men hun må så klart tilbringe tid i Norge fremover, og gjøre intervjuer med norsk presse. Det krever vi av henne, men det vet hun også godt selv at hun må, sier Nisse Sauerland.