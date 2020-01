Lurt på hvorfor FA-cupkampene spilles på rare tidspunkter? En helsekampanje er grunnen

Mange har stusset over at kampene i FA-cupens tredje runde starter på utradisjonelle tidspunkter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter Wolverhampton i FA-cupens tredje runde. Foto: Martin Rickett, PA / NTB scanpix

Anders Møllersen

13.31, 16.01, 18.31 og 20.46. Det er tidspunktene for kampene i FA-cupens tredje runde.

Grunnen til at kampene, som er spredt over de neste dagene, starter ett minutt senere enn normalt er en kampanje for mental helse, som er initiert av organisasjonen «Heads Up» og Englands Fotballforbund (FA).

– Selv om det å utsette kampstart med ett minutt er en enkel idé, så er det en kraftfull plattform for oss og «Heads Up» til å levere en svært viktig beskjed rundt mental helse, sier FA-sjef Mark Bullingham i en melding på deres nettsted.

Oppfordres til å tenke

Tanken er at tilskuerne på kampene og dem som ser kampene hjemme skal bli oppmuntret til å bruke det ekstra minuttet til å tenke over sin egen og andres mentale helse.

– Vi vet at særlig menn kan være tilbakeholdne med å diskutere dette temaet, så det er viktig at vi bruker fotball som et verktøy for å vise viktigheten av mental helse, sier Bullingham.

– FA-cupen er en turnering for alle, for store og små klubber, og vi vil bruke den for å vise at alle har en mental helse og vi burde ta ett minutt for å tenke over hvordan vi kan forbedre det, sier Godric Smith, lederen for «Heads Up»-kampanjen.

Adams trakk kampene

Kampanjen gjorde sitt inntog i FA-cupen allerede ved trekningen, da Arsenal-legenden Tony Adams var involvert. Han har vunnet FA-cupen tre ganger, men har også startet «Heads Up» samarbeidspartner «Sporting Chance».

Adams’ tidligere klubb Arsenal spiller mot Leeds mandag, mens Ole Gunnar Solskjærs Manchester United møter Premier League-kollega Wolverhampton lørdag. Liverpool møter rivalen Everton dagen etter.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 19:40