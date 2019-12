Barcelonas Jordi Alba i opphetet diskusjon med Real Madrids Raphaël Varane. Foto: Emilio Morenatti / AP

Tett og ampert: Første målløse El Clásico på 17 år

Det ble ingen scoringer i det 275. møtet mellom Barcelona og Real Madrid. Men begge lag hadde store muligheter til å avgjøre.

Barcelona – Real Madrid 0–0

Det var et massivt sikkerhetsoppbud rundt onsdagens El Clásico. Denne kampen skulle vært spilt i oktober, men ble utsatt etter opptøyer.

Også onsdag kveld var det demonstrasjoner i Barcelona, men etter rapportene skal det ha gått forholdsvis rolig for seg.

Det var det sportslige som kom i fokus på Camp Nou. Men ingen klarte å avgjøre kampen til sin fordel, og det ble det første målløse oppgjøret mellom Barcelona og Real Madrid siden november 2002.

Redning på strek

Det ble som ventet et tett, jevnt og tøft oppgjør fra første spilleminutt.

Etter hvert rev bortelaget til seg et lite initiativ, og etter knappe 17 minutter burde det stått 0–1. Casemiro headet mot mål etter et hjørnespark, men hjemmelagets Gerard Piqué reddet på streken.

Noen minutter senere måtte Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen i aksjon. Han parerte innlegget fra Karim Benzema og måtte ut i full strekk på den påfølgende avslutningen.

Luis Suárez i tøff duell med Raphaël Varane. Foto: Emilio Morenatti / AP

Halvtimen var spilt da Barcelona fikk sin første store mulighet. Denne gangen var det Real Madrid-kaptein Sergio Ramos som reddet skuddet fra Lionel Messi på streken.

Fire minutter før pause hadde Jordi Alba en kjempemulighet til å gi hjemmelaget ledelsen. Messi slo en nydelig pasning over Real Madrid-forsvaret, og venstrebacken kunne bare bredside ballen i mål. Men Albas avslutning gikk én meter utenfor.

Selv om begge lag skapte store sjanser, så gikk lagene til pause på stillingen 0–0.

Gule baller på banen

Ti minutter ut i 2.-omgang ble kampen stoppet. Det haglet med gule baller på Camp Nou som publikum kastet ned. Det kan trolig settes i sammenheng med protesten fra katalanernes side i uavhengighetskampen. Men etter kort tid ble oppgjøret satt i gang igjen.

Ti minutter ut i 2.-omgang kastet publikum gule baller på banen. Foto: ALBERT GEA / X01398

Etter kvarteret fikk Lionel Messi en kjempesjanse til å gi Barcelona ledelsen. Men argentineren bommet på ballen fra seks–sju meters hold.

Halvveis ut i omgangen avsluttet Gareth Bale en fin Real Madrid-kontring. Han skjøt hardt med sin beryktede venstrefot innenfor 16-meteren, men ballen gikk utenfor.

Det var spilt 72 minutter da samme Bale satte ballen i mål etter innlegg fra Ferland Mendy. Men målet ble annullert for offside på bortelagets venstreback i forkant av den avgjørende pasningen.

Flere store sjanser ble det ikke, og dermed gikk begge lag målløse av banen.

Lionel Messi blir jaget av Toni Kroos. Foto: ALBERT GEA / X01398

Den katalanske uavhengighetsgruppen, Tsunami Democratic, varslet en potensiell demonstrasjon under kampen. Gruppen ga beskjed til kamparrangør FC Barcelona om å tillate tilskuere å vise frem synlige bannere for millioner av TV-seere, med det politiske budskapet: «Spain, sit down and talk». Det skal Barcelona ha avvist blankt.

Truslene om nye demonstrasjoner i forkant av oppgjøret fikk konsekvenser for fotballstjernene. Både Barcelona og Real Madrids spillere bodde på hotellet Sofía, høyt beskyttet og kun 600 meter unna Camp Nou. Spillerne skulle etter planen bli fraktet i anonyme busser til stadion rundt to timer før avspark.

Ifølge VG ble det satt inn store sikkerhetstiltak før El Clásico onsdag kveld. Tilsammen 3.500 politi- og sikkerhetsvakter passet på at alt gikk fredelig for seg.

Publisert: Publisert 18. desember 2019 21:54 Oppdatert: 18. desember 2019 22:21