Thomas Aasen Markeng ble skadet etter dette fallet i 1. omgang. Man mistenker en ny kneskade for totningen. Foto: Robert Michael/DPA / DPA

Norsk talent ut på båre etter stygt fall: – Nei, nei, nei!

Marius Lindvik leverte karrierebeste med 3.-plass i verdenscuprennet i Klingenthal, men resultatet kom delvis i skyggen av skaden til Thomas Aasen Markeng.

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

21-åringen imponerte stort med hopp på 131 og 134,5 meter i Tyskland. Det resulterte i pallplass for Romerike-gutten som fra før hadde en 8.-plass i verdenscupen som karrierebeste i et individuelt renn.

– Nå har jeg det jævlig bra. Endelig får jeg komme på pallen. Dette er sykt gøy, sa Lindvik til NRK.

Regjerende verdenscupmester Ryoyu Kobayashi sikret seieren med hopp på 136,5 og 134 meter. Dermed passerte han Daniel-André Tande i verdenscupsammendraget.

Østerrikeren Stefan Kraft ble nummer to i søndagens renn.

Les også Norsk stjerne skrek av smerte etter bisarr skade: – Det skal ikke skje

Marius Lindvik gratuleres av Robert Johansson etter en sterk prestasjon i verdenscuprennet i Klingenthal søndag. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Markeng frykter kneskade

Et kraftig skår i den norske gleden var at 18 år gamle Thomas André Markeng ble skadd da han måtte over ende etter å ha landet på 131 meter i 1. omgang. Det mistenkes at det kan være en kneskade som følge av en vridning under utkjøringen på sletta.

– Nei, nei, nei! La oss håpe det ikke er kneet, utbrøt NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Jeg frykter en kneskade, men håper det ikke, sa Markeng til NRK.

Han ble liggende på sletta for behandling, ble fraktet ut på båret og ble deretter kjørt av gårde i ambulanse. Det var en tydelig beveget norsk landslagstrener Alexander Stöckl som ble observert på tribunen.

Klokka 19.45 søndag kveld opplyste Norges Skiforbund til NTB at man venter på svar fra en røntgenundersøkelse.

Les også Forfang uheldig - Norge endte utenfor pallen

Markeng ble fraktet ut på båre etter fallet. Foto: Robert Michael/DPA / DPA

Forfang på 7.-plass

Johann André Forfang sørget for at det ble to norske innslag på topp ti-lista. Tromsøværingen hoppet 132 meter i 1. omgang og en halv meter kortere i finaleomgangen. Det resulterte i en 7.-plass.

Robert Johansson hadde enklere vindforhold og endte til slutt på 11.-plass etter hopp på 133,5 og 130,5 meter. Lillehamringen var blant topp ti halvveis.

Daniel-André Tande måtte ta til takke med 18.-plass, og med det røk ledelsen i sammendraget for 25-åringen. Robin Pedersen landet på 120,5 meter, noe som ikke holdt til en plass i finalen.