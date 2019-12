12 grunner til at håndballen kommer til å slite med å toppe dette året

Håndballforbundet har aldri opplevd maken.

Stort, større, størst. Elverum samlet over 12.000 tilskuere på Lillehammer. Det hadde ikke skjedd før her i landet. Alexander Ørjevik Westby hopper inn i kampen mot Paris Saint Germain. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Nå skal bare NM-finalene spilles for en stor og ivrig tilhengerskare før det blir nye mål i 2020.

Perioden fra desember i fjor til desember i år har gitt rekorder på mange områder. Elverum, som skal spille NM-finale mot Haslum i Oslo Spektrum 29. desember, er én av klubbene som har bidratt til det.

– Vi har sprengt grenser og pushet oss selv hele veien, sier herrelagets trener Michael Apelgren.

Inne i sitt sjette og siste år i hedmarksklubben, kan svensken se tilbake på et år som har gitt rekorder som huskes. Det toppet seg da Elverum samlet flere tilskuere i en kamp for klubblag enn noen andre har klart tidligere.

Nå vil Elverum bidra til at 2019 ebber ut med NM-gull og kongepokal, før 2020 tar fatt med spennende kamper, ikke minst i Champions League.

Der er også kvinnelaget Vipers, som håper å ta sin tredje kongepokal på rad i Spektrum, i kamp mot Storhamar. Laget, som fikk med seks spillere i siste VM, har tatt over den hjemlige og internasjonale arven etter Larvik.

Trener Michael Apelgren og Elverum har hatt et rekordår. Og i siste seriekamp mot Drammen (bildet), overtok laget også tabelltoppen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Store tall og viktige seire

Og her er årsakene til at 2019 er blitt så spesielt:

1: Tidenes best besøkte håndballkamp i Norge foregikk 28. september 2019. Elverum mot Paris Saint-Germain i Champions League i Håkons Hall, med 12.377 tilskuere.

2: Tidenes best besøkte toppseriekamper i Norge fant sted 2. november 2019: Byåsen – Molde (kvinner) og Kolstad – Drammen (herrer) i nyåpnede Trondheim Spektrum: 7013 tilskuere.

3: Utsolgte NM-finaler Oslo Spektrum i 2018, for første gang på mange år. Samtlige 6740 billetter ble solgt til de fire kampene 29. desember.

4: Håndballgutta kom til sin andre VM-finale på rad. Skjedde i Herning i januar 2019. 15.000 tilskuere til stede i Boxen. Der var også Erna Solberg. Ikke alle idretter får statsministeren på besøk.

Celebert i danske Boxen, som arenaen heter. Statsminister Erna Solberg kom for å se håndballgutta spille VM-finale. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

5: TV. VM-finalen for menn i januar ble sett av 1,1 millioner i snitt, ifølge rettighetshaver NENTGroup. Tallet «peaket» på 1,3 mill. 46,3 prosent kom i målgruppen 15–49 år. Høyest siden 2003.

6: Medlemsøkning. 137.793 personer var registrert som medlemmer av Norges Håndballforbund i 2018. Tallet har aldri vært høyere. Det er en fremgang på rundt 2000 fra året før og 20.000 høyere enn det var for fem år siden.

Håndballen får stadig flere rekrutter. Det er vel ikke utenkelig at Tobias, sønnen til landslagets Harald Reinkind, blir en av dem i fremtiden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

7: NM-finalene 2019: Spilles i Oslo Spektrum søndag 29. desember. Spektrum er utvidet siden i fjor, så forbundet bikker trolig 7000 publikummere.

8: Tilskuertendenser i eliteserien viser totalt en økning fra i fjor, anført av de fire toppklubbene i de to divisjonene. De har alle økt tilskuersnitt i år sammenlignet med året før. Vipers har 1291 så langt i år, mot 1140 i 18/19-sesongen. Storhamar 838 mot 817 i fjor. Menn: Kolstad har 1842 mot 1334 i fjor, Drammen har 1829 mot 766 i fjor.

9: Champions League. Tre lag deltar i Europa. Vipers fikk bronse i vår og leder sin gruppe denne sesongen. Elverum har presentert seg inneværende sesong, og Arendal spilte jevnt med storklubben Nantes.

Vipers klarer seg godt i Champions League. Emilie Hegh Arntzen og Heidi Løke jubler for scoring på hjemmebanen Aquarama i Kristiansand mot FTC Rail Cargo i Aquarama. Det skjedde i oktober. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

10: Elverum har gjort en så strålende jobb på arrangementssiden at Det europeiske håndballforbundet (EHF) er svært fornøyd. Laget har det nest høyest snittet i CL på herresiden. I februar skal de prøve å fylle Håkons Hall på Lillehammer igjen, mot «norske» Flensburg.

11: Utmerkelser. Trønderen Sander Sagosen, som holder til i franske Paris St. Germain, ble kåret til verdens beste håndballspiller i desember 2018. Det har betydd ekstra fokus i 2019, da det ble VM-sølv.

12: Håndballjentene kom til bronsefinalen i VM selv om de hadde en hel rekke med spillere ute med skade. Neste år er det OL-kvalifisering i mars, før det forhåpentlig blir en tur til Tokyo. I desember starter EM i Danmark/Norge.

Norge har i trønderen Sander Sagosen en av de store profilene i internasjonal håndball. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Store ting på gang også kommende år

1: Forbundet skal arrangere to grupper i EM for herrer i januar, der stjernelag som Frankrike og Spania kommer til Trondheim. Landslagstrener Christian Berge og hans mannskap har store ambisjoner.

2: Kong Harald har sagt ja til å overvære Norges første kamp på hjemmebane i EM, mot Bosnia-Hercegovina. Ikke alle idretter får en slik gjest.

3: Norge har skaffet seg OL-kvalifisering på hjemmebane på herresiden. Skal foregå i april.

4: I november/desember skal Norge være med på å arrangere kvinnenes EM. Thorir Hergeirsson og hans spillere får ta på drakten på hjemmebane. I tillegg er Norge tildelt finalen.

5: Mulighetene for to lag til OL i Tokyo er store. Har aldri skjedd tidligere.

Mangler haller

Er det så ingen bekymringer?

President Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund skulle så gjerne hatt flere haller å tilby spillerne.

– Vi vet at mange lag ikke har de treningsforholdene de ønsker. Det er kamp om å komme inn i hallene, sier han.

På tampen av året har forbundet dessuten fått en konflikt når det gjelder avviklingen av finalene i Lerøyserien, den for 18-åringer. Ikke alle er så glade for at de skal avvikles på Oslofjord Convention Center.

– Vi skal se på den saken i styremøte 11. januar, sier Lio.

