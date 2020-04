Norsk fotballs kriseplan: Her kan alle eliteserielagene bli samlet

Norges Fotballforbund har tenkt ut flere alternative løsninger for 2020-sesongen i Eliteserien, melder VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vikings hjemmebane kan bli hovedarenaen for mange runder i Eliteserien om det blir aktuelt å iverksette NFFs kriseplan. Foto: Carina Johansen

Sist torsdag presenterte NFF ulike scenarioer for Eliteserien under et møte med Helsedirektoratet. VG har fått tilgang til kriseplanene som er aktuelle hvis seriespillet ikke kan gjennomføres på tradisjonelt vis.

Blant alternativene er å samle samtlige 16 elitelag og spille en stor del av sesongen i Stavanger- og Sandnes-området. Koronakrisen har skapt stor usikkerhet rundt hvordan toppfotballen kan begynne å rulle igjen.

– Sørvestlandet som region ble valgt som eksempel fordi Stavanger er et sted med god kommunikasjon, god telekapasitet, to fine arenaer og bra med hotellkapasitet. Klubbene kunne ligget der samlet og for eksempel spilt en tredjedel av sesongen på en måneds tid, sier fotballforbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

Han påpeker at en slik plan også kunne ha blitt gjort i Oslo, Trøndelag og Bergen.

Et annet scenario i NFFs kriseplan er å avvikle Eliteserien i grupper. Det vil si at fire grupper med fire lag spiller kamper på ulike områder av landet. Fisketjønn opplyser at forbundet har tatt utgangspunkt i to baser på Vestlandet og to på Østlandet.

– Poenget er at det skal være kortreist. Tanken er at det skal kjøres buss, og at lagene kanskje kan bo på samme hotell. De kan spille et sett med kamper på hvert område før de rullerer, alt under et smittevernregime, sier han.

Norges Fotballforbund legger opp til at sesongen blir gjennomført med 30 runder i Eliteserien i 2020 så lenge den er i gang innen 1. august.

– Vi ønsker i utgangspunktet å ha vanlig seriespill, men vi kan komme i en situasjon der det er nødvendig å gjøre tilpasninger. NFF og relevante samarbeidspartnere ser på alternative scenarioer for å være forberedt. Den konkrete dialogen foregår med klubbene og medierettighetshaverne, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til VG.