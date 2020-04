Flere idrettsprofiler har lagt opp: Dette tror professor er grunnen

Noen toppidrettsutøvere har allerede sagt at de gir seg, andre går rundt og vurderer fremtiden. Den spesielle tiden verden er inne i, tvinger frem nye tanker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For Hege Bøkko var det ikke lenger rom for tvil. Hun var lei. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

På rekke og rad har de gitt seg den siste tiden:

Skøyteløperne Simen Spieler Nilsen, Håvard Bøkko og Hege Bøkko.

Langrennsløperne Eirik Brandsdal, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Sondre Turvoll Fossli.

Skiskytter Synnøve Solemdal og alpinist Nina Haver-Løseth.

Dette er noen av de mest kjente. Motivene er høyst forskjellig. Men felles for mange i toppidretten, også av dem som er i den såkalte tenkeboksen, er at tiden vi er inne i, kan bidra til at noen vurderer en avgang mer nå enn de ville gjort tidligere. Hvis alt var på stell.

– Usikre tider kan gjøre det lettere å legge opp. Det kan skape fortgang på avgjørelsen om å gi seg, sier Anne Marte Pensgaard, professor i idrettspsykologi.

Hun forteller at i Olympiatoppen diskuteres dette temaet mye nå.

– I slike tider hvor ting er usikre, merker utøverne på at dette er skjellsettende. Nå får de kjent på hva de har lyst på. Da kan det bli en god timing for å gjøre noe annet.

Les også Skøyteprofil takket nei til landslaget: – Noen ganger må man gjøre radikale endringer

Les også Skøyteløperen Hege Bøkko (28) legger opp

Nina Haver-Løseth (t.v.) har oppnådd mye som alpinist. I siste OL sikret hun og Kristin Lysdahl seg bronsemedalje under lagkonkurranse i parallell slalåm. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Utøvernes dilemma

– Nå er det usikkerhet i begge ender. Legger du opp, er det vanskelig å få jobb. Fortsetter du, kan det være usikkerhet om økonomi og sponsorer og om det i det hele tatt blir en sesong, sier Hege Bøkko.

Skøyteløperen valgte sist søndag å si takk for seg og mener manglende motivasjonen ble avgjørende.

Roeren Olav Tufte er blant dem som går rundt og vurderer fremtiden etter at OL ble utsatt ett år. Veteranen er ikke upåvirket av den nye situasjonen.

– Selvfølgelig betyr den tiden vi er inne i mye for en slik avgjørelse om å gi seg. Når målet blir så såpass langt unna, kan det vippe skålen ganske greit over på den ene side, sier han.

Les også Tufte etter OL-avgjørelsen: – Ingen plan for meg å ro i 2021

Les også Stig-André Berge med klar melding: – Gir meg på dagen om OL avlyses

Håvard Bøkko med æresrunde for å takke av etter sin karriere som skøyteløper. Det skjedde i Vikingskipet tidligere i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Skal – skal ikke?

I årenes løp har Anne Marte Pensgaard samtalt med en rekke toppidrettsutøvere som har tvilt på fortsettelsen.

Er det riktig å si takk for seg og gå ut av det toppidrettslivet de kjenner så godt? Eller skal de gå på med all den treningen det innebærer?

Med en OL-utsettelse må de aktive bestemme seg på ny. Det gjør det ekstra vanskelig at enkelte ymter innpå om at også OL i 2021 kan bli skjøvet videre.

– Av og til trenger utøverne at noe skjer for at avgjørelsen om å gi seg skal bli tatt, sier Pensgaard.

Hun vet så godt at de fleste vurderer dette over lang tid, at de ikke gir seg over natten.

Anne Marte Pensgaard, professor i idrettspsykologi, mener at toppidrettsutøvere kan ha fått mer å tenke på når det blir flere utfordringer som ikke var der før. Foto: Ingar Storfjell

– Hvis de har gode alternativer, er det nok enklere å ta det valget. Hvis de selv kan velge å avslutte karrieren, istedenfor at de må, er nok det det beste.

Det er usikkerhet og kanskje litt smitteeffekt hvis man ser at andre gjør det, spekulerer Pensgaard. For dette har hun ikke fakta på.

Les også Norge-kapteinen i tenkeboksen etter OL-utsettelsen. Lagkameratene ber ham fortsette.

Les også Uhrenholdt Jacobsen legger opp: «Ikke bare en langrennsløper»

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var i tenkeboksen, men landet til slutt på å si takk for seg som toppidrettsutøver. Foto: Stein J. Bjørge

Mye spiller inn akkurat nå

Det som gjør at utøvere i disse dager tvinges til å tenke litt ekstra – utover motivasjon, er at det kan bli endrede økonomiske betingelser.

Skiforbundet velger som eksempel å frata landslagsutøverne et stipend på 120.000 kroner. Samtidig får løperne mulighet til å selge et sponsormerke på klærne.

– Trolig blir det litt vanskeligere, fordi det kanskje ikke er så lett å få sponsorer eller kontrakter med klubber nå. De er X antall ting som spiller inn. Dermed blir dette et regnestykke. Utøverne må finne ut om det går opp eller ei, sier Pensgaard.

Fakta Utøveres valg: Har gitt seg: Skøyteløperne Simen Spieler Nilsen, Håvard Bøkko, Hege Bøkko, langrennsløperne Eirik Brandsdal, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Sondre Turvoll Fossli, alpinist Nina Haver-Løseth, skiskytter Synnøve Solemdal. I tenkeboksen: Roerne Olaf Tufte og Are Strandli, bryteren Stig André Berge, håndballspilleren Bjarte Myrhol.

Langrennsløperen Sondre Turvoll Fossli hadde ikke noe valg. Helsen må komme først. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Et valg før eller siden

Nå er ikke Olympiatoppens rådgivere uvant med at toppidrettsutøvere lurer på om de skal fortsette på det høyeste nivået.

– Det er et vanlig tema, spesielt etter større mesterskap. Det er jo bestandig utøvere som slutter karrieren. Likevel står hun på det at koronaperioden kan føre til nye vurderinger.

– Hva er ditt råd til dem som er ubestemte og lurer?

– Dette må utøverne selv finne et svar på. Du må legge ned veldig mye tid for å bli veldig god. Jeg opplever at de fleste har diskutert dette nøye med trenerne, lagkamerater og gjerne også med dem som tidligere har lagt opp.

Pensgaard har også erfaring med at utøvere har ombestemt seg og satset for fullt igjen.

Les også Solemdal avslutter skiskytterkarrieren

Synnøve Solemdal har skutt på blinkene i en årrekke. Nå er det slutt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Å få jobb kan også bli utfordrende

I langrennsleiren har flere lagt opp. På generelt grunnlag med tanke på toppidrettsutøvere, er landslagstrener Eirik Myhr Nossums oppfatning at noen kan få det tyngre økonomisk.

– Hvis én brikke i korthuset ikke er der, kan det føre til at det raser. Avgjørelse om å gi seg, kan ligge nærmere enn før, sier han.