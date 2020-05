Siste: Avviser beskjed om fysisk kontakt

Det blir mulig å bruke samme ball i alle ballidretter, også håndball. Først ble det meldt at de minste fikk mulighet til å drive idrett uten restriksjoner. Det var ikke tilfelle.

Her er jentene i Kolbotn på trening mens det fortsatt var strenge restriksjoner. Nå blir det litt lettere for breddeidretten. Foto: Jan T. Espedal

Sist torsdag åpnet regjeringen opp for vanlige treninger i toppfotballen. Mandag ettermiddag var det breddeidrettens tur.

Smitteveilederen for breddeidretten ble lagt frem. Nå blir det mulig å leke med en ball uansett størrelse.

Feiltolkning

I den første pressemeldingen fra Norges Idrettsforbund ble det meldt at barn opp til 4. klasse kunne drive idrett med fysisk kontakt. Det ble senere på kvelden avvist av Helsedirektoratet.

– Det som står i veilederen vi har sendt ut er at det for de minste skolebarna kan være vanskelig å overholde énmetersregelen, og derfor er det viktig med mindre og faste grupper inntil ti personer, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Jakob Linhave til VG.

Han slår fast at enmetersregelen gjelder alle unntatt spillerne i Eliteserien.

– Vi har kanskje ikke vært så tydelige som vi burde vært, men det har bare vært gode intensjoner fra vår side, sier kommunikasjonsansvarlig i Norges Idrettsforbund, Finn Aagaard, til VG.

Håndballen jublet

Mandag ettermiddag var det blant annet Håndball-Norge som fikk en god nyhet. Det er ikke fritt frem, men nå er det mulig å kaste ball til hverandre.

– Det er utrolig godt, og det betyr utrolig mye, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til Aftenposten, vel vitende om at det ikke blir snakk om fullkontakt for håndballspillere.

Men nå får de sammen med basketspillere, tennisspillere og andre som driver med ballidretter, lov til å trene med én felles ball.

Her er ungene ute på Voldsløkka 3. april. Nå er det er åpning for stadig flere typer aktivitet i breddeidretten. Foto: Stein J. Bjørge

Fortsatt koronatrening

Mandag kom myndighetenes påbud og forbud for breddeidretten. Det er snakk om betydelige lettelser for mange.

– Vi må holde på «koronatrening» en stund til. Men med den nye veilederen forsøker vi å gjøre treningen så trygg som mulig, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen mandag ettermiddag.

– Vi vil se på erfaringene med åpningen av toppfotballen, sa han videre.

Før sommeren vil det komme en ny vurdering av tiltakene i idretten. Dersom utviklingen er like positiv som den har vært de siste par ukene, kan det gå mot nye lettelser.

Her er idrettsveilederen for barn og ungdom:

Utdrag av noen punkter i smittevernveilederen finner du her.

Det vil være mulig å bedrive trening både ute og inne med opp til 20 personer i hver gruppe.

Det åpnes ikke for såkalt kontakttrening. Avstandsregelen på 1 meter opprettholdes for alle aldersgrupper. Det anbefales at det ikke er mer enn 10 barn i hver gruppe i de yngste årsklassene.

Det skal være mulig å bruke felles ball, også håndball. Men det oppfordres til god håndhygiene både før og etter trening. Det oppfordres til å ikke ta seg i ansiktet under treningen.

Det skal også være mulig å bruke annet felles utstyr under trening, men det blir påpekt at det er viktig å rengjøre utstyret og hender både før og etter trening.

Det kan også lages arrangement, kamper og konkurranser med opp til 50 personer så lenge avstandsreglene overholdes og det er en arrangør. Men det kan ikke opprettes arrangementer hvor utøverne kommer fra større geografiske områder.

Forbund og klubber har ansvar for informasjon og opplæring.

Ellers gjelder alle de reglene som vi har hørt i hele denne perioden: holde deg borte dersom du er syk, 1 meters avstand, vaske hender, ikke ta deg i ansiktet før du har vasket deg – for å nevne noen.

Den fullstendige teksten i veilederen finner du her: Smittevern for idrett (covid-19)

Samarbeid

Veilederen er utarbeidet av et fagutvalg bestående av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Norges idrettsforbund og utvalgte særforbund.

Idrettsforbundet og særforbundene har kommet med sine innspill.

– Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til dem som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Veilederen fra Helsedirektoratet er å regne som en bransjestandard. Derfor må særforbundene nå lage sine egne veiledere innen hver idrett.

Denne prosessen er regnet med å kunne ta noen dager. I Norges Håndballforbund startet de arbeidet i det øyeblikket veilederen fra Folkehelseinstituttet var klar.

– Det jobbes på høygir nå, og vi regner med og håper at klubben har forbundets retningslinjer i løpet av et døgns tid, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Fornøyde idrettsledere

Men det er ikke bare i håndballforbundet det var lettelse og form for glede over at det nå nærmer seg litt mer normale tider.

– Det er gledelig at det endelig vurderes som forsvarlig å løse mer opp på restriksjonene. Det er mange «brakkesyke» unge atleter der ute som er blitt avskåret fra lidenskapen sin og et trygt og sunt trenings- og oppvekstmiljø med likesinnede, sier basketpresident Jan Hendrik Parmann til Aftenposten.

Han regner med at de har sine retningslinjer ut til klubbene klare i løpet av kort tid.

I volleyballforbundet har de drevet trening i grupper med fem med ball.

– Det er udelt positivt at vi beveger oss videre. Nå åpnes det ytterligere, og det er vi veldig glad for. Jeg tror de smittevernreglene skal være godt overkommelig for vår idrett, sier presidenten i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl.

Også tennisforbundet jubler litt. De har hatt muligheten til å trene så lenge spillerne har brukt egne baller. Nå er det mulig å arrangere kamper, men noe turneringsspill blir det ikke snakk om med det første.

– Det er litt vanskelig hvis man ønsker å ha det i en stor region. På landsbasis kan vi ikke anbefale det slik jeg leser veilederen nå, sier konstituert generalsekretær Aslak Paulsen i Norges Tennisforbund.