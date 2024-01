– Vi er sterkt kritiske til at Rosenborg i utgangspunktet valgte å ikke ta ham med på treningsleir, sier NISO-leder Kristoffer Vatshaug til VG.

Morten Bjørlo virker ikke å være i fremtidsplanene til Rosenborg. Følgelig hadde han i utgangspunktet ikke plass på flyet til Gran Canaria.

I tillegg til Bjørlo var det kun Agon Sadiku og Pawel Chrupalla som ikke fikk plass av seniorspillerne. Rosenborg har isteden prioritert å få med tre juniorspillere.

Etter det VG forstår fikk 28-åringen først beskjed om at han skulle trene med juniorlaget. Deretter skal han ha blitt enig med klubben om å trene på egen hånd i påvente av en ny klubb, mens resten av laget reiste sørover.

Mandag kom kontrabeskjeden ettersom Olaus Skarsem er på vei til bulgarske CSKA Sofia, som VG avslørte mandag. Kun den medisinske testen gjenstår.

– Selv om det løste seg, så mener vi fortsatt at Rosenborg gjør en feil. De kan ikke bare utelate Morten Bjørlo uten videre. De har en forpliktelse overfor ham gjennom kontrakten, sier NISO-lederen.

EKS-SPILLER: Trønderen Kristoffer Vatshaug har en fortid som profesjonell fotballspiller i blant annet Molde. Nå er han leder i NISO. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

VG har vært i kontakt med Morten Bjørlo. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Rosenborg-sportssjef Mikael Dorsin har ikke besvart VGs henvendelse, men medieansvarlig Jørgen Stenseth viser til Dorsins uttalelser i Nidaros, som omtalte saken først.

Der sier han at det var «det sannsynlige salget» av Skarsem som gjorde at det åpnet seg en plass for Bjørlo.

Han forklarer valget med «sportslige tøffe prioriteringer» og «en tøff økonomisk tid med innsparinger, nedskjæringer og nedbemanning av ansatte».

I november ble det klart at Rosenborg skulle få ned lønnskostnadene med 7,5 millioner kroner. Det tilsvarer inntil ti stillinger.

– Som sportslig leder har jeg et budsjett å forholde meg til. Vi har kommet frem til et antall folk i spillerstall og støtteapparat som vi kan reise med for å få det til å fungere, sier Dorsin til Nidaros.

FÅR KRITIKK: Rosenborg-sportssjef Mikael Dorsin er ansvarlig for spillerlogistikken i klubben. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vatshaug er ikke imponert over den forklaringen.

– Dorsin legger det på det økonomiske, og det mener vi er et usaklig argument i en sånn setting. Vi har sendt et brev til Rosenborg hvor vi sier det samme. Vi mener at dette ikke er riktig håndtert, sier Vatshaug – og fortsetter:

– Det blir et nesten uopprettelig tillitsbrudd mellom ledelsen og Morten. Trygge relasjoner bygges på tillit. Dette kan være direkte skadelig for hans prestasjoner fremover, også med tanke på det å være trygg når det gjelder fremtidige arbeidsforhold. Det er rett og slett kjempekritisk. Det er nettopp derfor vi har utarbeidet standardkontrakter for spillere i norsk fotball.

– Man leser ofte om spillere som ønsker seg vekk og krever å bli solgt. Blir ikke dette samme situasjon?

– Jeg hadde sagt akkurat det samme hvis det var en spiller som streiket. Spillere skal også forholde seg til kontrakten på en ryddig måte. En kontrakt gjelder både på spiller- og klubbsiden. Vi må forholde oss til avtalene og finne gode og trygge løsninger for alle, svarer Vatshaug.

Overfor Nidaros forklarer Dorsin situasjonen slik:

– Det blir tøffe sportslige prioriteringer, på samme måte som en trener må forholde seg til hver helg. Hvilke elleve skal starte? Hvem skal i tropp og hvem må sitte på tribunen. Vi har cirka 35 aktuelle spillere med profesjonell kontrakt som kan tas ut og konkurrerer med hverandre. Vi var tydelig på forhånd at vi bare hadde et visst antall plasser. Klubben står i en økonomisk situasjon som vi må komme oss gjennom sammen, sier RBK-sportssjefen.