– Sånn vil det alltid være med fotballtrenere, sier Kristian Thorstvedt til VG.

– Det er en vanskelig jobb å ha, og når resultater ikke går bra, så er det helt normalt. Men jeg vil bare si fra oss spillere, så står vi fullt og helt bak Ståle og tror på prosjektet hans, påpeker Italia-proffen.

– Det blir jo sånn. Jeg skjønner at pressen stiller spørsmål om laget, det er sånn det skal være. Vi er glade i Norge, vi har lyst til å få dette til å funke, så det hadde vært rart hvis ikke, sier landslagsspiss Jørgen Strand Larsen til VG.

Norge åpnet landslagssesongen 2024 med 1–2-tap for Tsjekkia hjemme på Ullevaal fredag. Sommerens EM går uten Norge, etter at laget mislyktes i EM-kvalifiseringen i fjor.

Etter kampen ble laget buet på – og flere av spillerne fikk spørsmål om hvorfor Solbakken er rett mann for stillingen.

– Fordi han er fryktelig god defensivt og god til å sette sammen laget. Han er en sterk leder. Og når det blir pekt på Ståle, så må det også pekes på oss spillerne, for det er vi som må få det ut på banen og vi har fryktelig mye kvalitet i laget. Jeg velger å legge et større ansvar på oss spillerne, svarte landslagsspiss Alexander Sørloth VG etter nederlaget.

– Er det urettferdig at det pekes på Ståle?

– Det er naturlig, han er sjef for det laget her. Samtidig liker jeg ikke at det blir for mye fokus på en trener. Det er laget og det er treneren. Vi må ta vår del også, for at vi ikke vinner i dag, sa Villarreal-spissen fredag.

Landslagets største profil i Erling Braut Haaland fikk spørsmål om hvorfor Solbakken er rett mann – før Tsjekkia-kampen.

ØYEBLIKKET: Her slipper Norge inn 1–2-målet mot Tsjekkia fredag, like før slutt. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er for at han skal ta oss til mesterskap, tenker jeg. Det er det som er målet hans.

– Har du fortsatt tillit?

– Vi må ha troen på ham, ellers er det ikke noe vits å møte opp. Jeg har troen, svarte han på VGs spørsmål på pressekonferansen.

NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg mener Solbakken trenger at prestasjonene resulterer i seire snarest mulig.

Kristoffer Løkberg NRK-ekspert og Viking-spiller.

– Det vil alltid, innad i en spillergruppe, være vanskelig over lang tid å overbevise om en retning hvis resultatene uteblir. Selv med klare tall og statistikker i ryggen, sier Løkberg til VG.

– Hvor utålmodige har publikum rett til å være?

– Du får aldri med deg supportere over tid uten resultater. De aller fleste vil kun se resultater, og bryr seg svært lite om xG hit og dit. Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen den gjennomsnittlige norske fotballsupporteren kjenner på når det kommer til det norske landslaget.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås mener Solbakken fremdeles er riktig mann.

– Jeg er ganske sikker på at det fortsatt er en spillergruppe som tror på budskapet, og det er til sist alltid det avgjørende. Den dagen du som trener ikke lenger klarer selge inn ideene i gruppa er du/bør du være ferdig, men jeg tror bestemt ikke det gjelder her, sier han til VG.

PS! Norge møter Slovakia til privatlandskamp tirsdag klokken 19.