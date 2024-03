– Ånen er min talsperson!

Lucas Braathen – tilbake i alpinsporten for Brasil – har nettopp brukt hele morgenen til trening på Hafjell.

Men VG har han ikke tid å prate med. Istedenfor får Ånen Giverhaug – nøkkelperson i Team Braathen – fritt spillerom.

– Det er rått, sier Giverhaug om Brasil-valget til Braathen.

– Jeg siterer Peer Gynt der: Han tør å være seg selv nok. Og det funket. Det er jo ikke gitt at det funker for alle.

Giverhaug tør også å være seg selv. I anledning at Lucas Braathen har valgt Brasil fremfor Norge, har han nemlig valgt å gjøre dette med sin fars firmabil:

1 / 2 «Den eneste offisielle Brasil-bilen», ifølge Ånen Giverhaug.



Med en enkel sprittusj har han tegnet «Team Brasil – next level» på fronten av bilen. Skyvedørene er heller ikke uberørt.

– «Team Brasil – next level». Kan dere utdype det?

Barndomstrenerne Giverhaug og Peder Lederer bryter ut i høy latter.

– Det er mål og mening bak det. Jeg ønsket å heve nivået på alt som finnes og utgjøre forskjell på sporten, spesielt for ungene. Det er Lucas jævlig opptatt av, sier Giverhaug.

– Når andre uttaler seg om det motsatte, så får de stå for det, men det er en av kjerneverdiene til «Luki»: Å gi noe tilbake til sporten og spesielt ungene.

Lucas Braathens barndomstrenere i Peder Lederer (t.v.) og Ånen Giverhaug. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

På treningene frem mot sesongstart om syv måneder kommer det ofte til å være som på solfylte Hafjell onsdag:

Nemlig ingen andre utøvere til stede enn Braathen selv.

– Hvordan blir nivået da?

– Vi skal ikke være avhengig av noen andre. Opplegget blir lagt opp til at vi skal være i førersetet sportslig.

Noen som ikke har vært helt overbevist av Brasil-valget, er tidligere OL-vinner Hans Petter Buraas.

Tidligere i mars sa han følgende til VG:

– Om vi ser på yngre generasjoner, er ikke signalene så veldig optimale. Det blir litt feil signaler om han skal sees på som et forbilde for andre barn.

– Det å bytte nasjonalitet og kjøre for et annet land gir liksom pekefingeren til lille Norge, bare fordi at han tenker kun på seg selv, sitt eget velbehag og selvfølgelig bankkontoen.

KOMPISER: Lucas Braathen etter trening gir Ånen Giverhaug tillatelse til å plapre i vei til VGs oppmøtte duo. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG spør Giverhaug hva han tenker om uttalelsene.

– Dette får han stå inne for selv.

– Da jeg var i Kvitfjell . . . det var stor jubel blant de unge alpinistene. De digget Lucas da han la opp. De digger ham enda mer nå. De var sjeleglade for at han kom tilbake. Og sporten internasjonalt trenger en slik person, fortsetter han.

– Hva andre folk synes og mener. Det bryr meg jeg egentlig fryktelig lite om. Det er ikke en pekefinger som blir hevet. Har du ikke lyst, så har du ikke lyst. Nå har han lyst.

Lucas Braathen i perlehumør etter 3–4 timer med trening. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men hvordan er nivået egentlig til Lucas Braathen etter ett år utenfor sirkuset? lurer vi på.

– Han har en jobb å gjøre.

– På hvilken måte?

– Få ham til å kjøre raskere enn alle andre.

– Er han rusten?

– Du merker jo at du er ute en sesong. Det er en jobb som skal gjøres.

Peder Lederer mener det oser «ro» og «kvalitet» av Braathen på trening.

– Han er supersulten, tilføyer han.

– Enda mer sulten enn i fjor, mener Giverhaug.

I ARBEID: Slalåmportene tas ikke ned av seg selv. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

«Team Braathen» er ikke helt satt for kommende VM-sesong ennå – men nøkkelpersoner som Giverhaug og Lederer er spikret.

Og om ting går som planlagt er Giverhaug klar: Både slalåmkula og VM-gull i Saalbach er målet, selv om han tror nordmenn håper på norske gull.

– Det er som fatter'n sa: Før så var Ola nordmann i ekstase da han slo Brasil i fotball. Nå kommer Ola nordmann til å være i ekstase når han slår Brasil i slalåm og storslalåm.