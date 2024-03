– Belastningen på begge utøvere, med mange konkurranser i sesongen så langt, gjør at de nå velger å stå over, sier fagsjef Per Elias Kalfoss.

Amund August Korsæth (Trøsken IL, Team ELON Oslofjord) går inn for Pål Golberg (Gol IL) og Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF, Equinor rekruttlandslag) kommer inn for Heidi Weng (IL BUL).

Korsæth får dermed en sjelden verdenscupsjanse, mens Fosnæs har vært jevnlig å se på øverste nivå i langrennssporten denne vinteren. Fossum-løperen har lagt inn en rekke svært gode søknader om å få landslagsplass inn mot neste sesong.

Pål Golberg gikk inn til en tredjeplass på femmila i Holmenkollen søndag. Heidi Weng slet i de tunge løypene i nordmarka og ble nummer 15.