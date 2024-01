Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Det er tredje gang Jönsson går inn i rollen som hovedtrener på Nadderud. De to første periodene som trener for herrelaget.

Svensken er har signert en kontrakt med klubben som strekker seg ut sesongen 2025.

– Vi har over lengre tid jobbet med å finne en riktig profil til laget. En profil som er faglig sterk, dyktig til å lede med og gjennom andre og en som representerer vår identitet og DNA. Vårt DNA skal bestå av at vi angriper for å forsvare oss. Vi er energiske og aggressive i omstillingsfasene og er mye på ball i angrepsspill, sier sportssjef Kim André Pedersen.