Korrupsjonstiltalte Anders Besseberg (77) skal ha skrytt av kostbare klokker han sa han hadde fått fra «russerne». Det fortalte Erlend Slokvik da han tok plass i vitneboksen i Buskerud tingrett torsdag formiddag.

Han er i dag sportssjef i Norges Friidrettsforbund. Men i mange år var Slokvik tilknyttet det norske skiskytterforbundet - blant annet som president.

I Hokksund fortalte Slokvik om hvordan Besseberg ved én anledning snakket om klokker:

– Han strakk frem hånden og sa at «Her er en klokke jeg har fått av russerne til 100.000 kroner. Jeg har fått en til 200.000 kroner også». Det var på et stevne vi var på.

Slokvik mener hendelsen fant sted en gang mellom 2010 og 2014.

– Jeg er ikke opptatt av klokker og stilte ikke noen spørsmål. Jeg har stusset på det i ettertid. Han viste den frem og sa at den var fra russerne.

VITNET: Erlend Slokvik, her som sportssjef i Norges Friidrettsforbund. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mot slutten av dagen i retten inntok tidligere generalsekretær i Norges skiskytterforbund, Rakel Rauntun, vitneboksen i Hokksund. Hun fortalte om en middag med Besseberg på Dyna fyr i 2015.

Også der viste Besseberg frem en klokke.

– Jeg ble sittende ved siden av Anders. Da viste han meg uoppfordret en klokke han hadde fått av russerne. Den var verdt rundt 100.000 kroner. Han sa at han hadde fått flere klokker. Han var naivt begeistret. Jeg kunne ingenting om klokker, men googlet da jeg kom hjem. Og prisen stemte, sa Rauntun.

Hun fortalte i retten at det var Anders Besseberg som fortalte om verdien på klokken. Det skal ha vært snakk om en Hublot-klokke.

Tidligere i rettssaken har Besseberg forklart at han byttet til seg en slik klokke i en badstue i Russland, men at han ikke var klar over verdien på Hublot-kokken.

Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som IBU-president. Tre klokker gitt av russiske myndighetspersoner står sentralt i tiltalen fra Økokrim. Det gjør også omgang med russiske prostituerte.

Besseberg har bekreftet å ha tatt imot en klokke til 195.000 kroner, samt en kostbar klokke som han har sagt han egentlig ikke ønsket å ta imot, verdt 78.000 kroner.

Han nekter likevel straffskyld på alle punkter i den pågående saken mot ham.

Erlend Slokvik fortalte også om hvordan Besseberg hadde snakket om en jakttur fra helikopter tidlig på 2000-tallet.

Aktor Marianne Djupesland påpekte at idrettslederen hadde forklart seg mer detaljert om en konkret boblebad-episode i politiavhør. Da hun ville lese opp Slokviks sitater fra avhøret, brøt Bessebergs advokater inn.

De mente dette var uten relevans og kun ville bidra til nye oppslag i media.

Aktor argumenterte for at innholdet sier noe om «modus», altså om Besseberg som karakter. Hun fikk medhold fra dommeren.

Innholdet handlet om hvordan Besseberg skal ha fortalt Slokvik om en konkret episode i et boblebad med to unge kvinner. VG gjengir ikke detaljer fra historien.

EN AV KLOKKENE: Denne klokken fikk Besseberg i 2011 av Sergej Kutsjenko, som var visepresident i IBU. Foto: Christian Thorkildsen / VG

Som skiskytterpresident diskuterte Slokvik med kollegene sine hvorfor Besseberg på et tidspunkt ble så «russer-vennlig» kom det frem i retten torsdag.

Aktor leste også her opp deler av Slokviks politiforklaring:

«Vi trodde kanskje russerne hadde noe på ham. For eksempel at de hadde filmet ham da han holdt på med disse damene. Vi reagerte på at han var så russer-vennlig», har friidrettstoppen sagt i avhør med Økokrim.

Slokvik fortalte om en helt ulik tilnærming til den såkalte McLaren-rapporten, som kom sommeren 2016 og beskrev systematisk, statsorganisert dopingbruk i russisk idrett.

– Anders sa til meg at den ikke var verdt papiret den var skrevet på. Vi hadde ulik oppfatning av innholdet i rapporten og hvor alvorlig det var, sa Slokvik i retten i dag.

Han skal på et tidspunkt ha blitt kontaktet av «noen i WADA» som var bekymret, fordi Besseberg også satt i WADA-styret.

– Hvem var dette? underet aktor.

– Blant annet Johann Olav Koss, som var tilknyttet WADA på det tidspunkt. Han ga meg også telefonnummer til noen i London, men jeg fikk aldri ringt dem, sa Slokvik.

BLE NEVNT I RETTEN: Johann Olav Koss. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Maktkamp

Medforsvarer Mikkel Toft Gimse stilte også spørsmål til Slokvik torsdag:

– Er du kjent med at det har vært en maktkamp i IBU?

– Ja. Styret ble jo delt i to fraksjoner. Det var folk som jobbet mot styret. Vi oppfattet dette som et delt styre.

– Hvem?

– Det er vel ingen hemmelighet at Max Cobb og Olle Dahlin var på motsatt side av Anders og Klaus Leistner, svarte Slokvik.

Gimse leste deretter opp fra politiets avhør av Slokvik:

«Vitnet tror at noen av beskyldningene mot Anders kan være resultatet av denne maktkampen. Vitnet har hele tiden støttet Max Cobb og ønsket ham inn i styret. Dette har ikke Anders likt, fordi Max Cobb har vært en kritiker».

Slovakisk vitne

Torsdagens første vitne var slovakiske Ivor Lehotan. Han satt i IBU-styret sammen med Besseberg fra 2002 til nordmannen måtte trekke seg i 2018.

Ifølge Lehotan var det ingen i styret som reagerte på at Besseberg deltok på jaktturer i Europa.

På spørsmål fra aktor Marianne Djupesland om Besseberg også fikk invitasjoner fra IBUs samarbeidspartnere på reklame, svarte han:

– Ja, han fikk for eksempel invitasjon fra en som het Volker Schmid, som satt i APF og senere Infront. Vi visste det alle sammen og tenkte ikke over at det var noe feil i det. Personlig har jeg ment at dersom man er president i IBU så er det ganske naturlig å få slike invitasjoner. Det ville vært uhøflig å takke nei. Slik er det i det internasjonale idrettsmiljøet.

– Så når han var på jakt med Schmid, så var det som president i IBU? spurte aktor.

For at Besseberg skal dømmes for grov korrupsjon, så er Økokrim avhengig av å bevise at 77-åringen fikk såkalte utilbørlige fordeler i verv av å være IBU-president.

– Først og fremst var han der som Schmid sinvenn. Men også som en person som forsøkte å utvikle og beholde forretningsrelasjonen, svarte Lehotan.

– Til Volker Schmid?

– Nei, ikke Schmid, men markedsføringspartnere i internasjonalt.

Besseberg fikk støtte

Lehotan sa at IBU-styret alltid handlet til det beste for internasjonal skiskyting.

Det bet Besseberg-forsvarer Mikkel Toft Gimse seg merke.

– Gjaldt det også Besseberg og hans håndtering av den russiske dopingskandalen? spurte advokaten.

– Jeg er sikker på at Anders Besseberg har gjort alt for at avgjørelsen skulle være til det beste for internasjonal skiskyting. Men det betyr ikke at vi ikke hadde ulike meninger om en del spørsmål, sa Lehotan.

BUSKERUD TINGRETT: Her, i Hokksund, foregår rettssaken mot Anders Besseberg. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Da hverken aktor eller Bessebergs advokater hadde flere spørsmål, fikk Lehotan spørsmål fra tingrettsdommeren om han ønsket å legge til noe. Det ønsket han:

– Jeg har vært med på en voldsom utvikling i internasjonal skiskyting og sett problemene som oppsto etter OL i Sotsji i 2014, spesielt med hensyn til russisk doping. I løpet av disse årene hadde jeg aldri en følelse av Besseberg eller andre i IBU-ledelsen hadde andre interesser, sa han.