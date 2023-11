KRISTIANSAND: Det skjer etter skandalen lørdag da kvalikkampen mellom Start og Bryne ikke kunne spilles som følge av at undervarmen på arenaen ikke var slått på.

Fædrelandsvennen går live klokken 12.00 der vi diskuterer kvalikkaoset. Se vår sending her.

I et intervju med VG tar Starts daglige leder Marcussen ansvaret for det som har skjedd.

– Jeg lukter på tilbakemeldingen jeg har fått at Bryne vinner kampen. Det er forferdelig. Jeg er lei meg på spillernes vegne og alle som er glad i Start, sier Marcussen til VG søndag.

– Noen må ta ansvaret for det, og vi kommer ikke utenom at jeg har det øverste ansvaret. Jeg vil melde ifra til styret om det, sier Marcussen, som sier at han er lei seg.

– Tomhet, oppgitthet, frustrasjon. Jeg klandrer meg selv. Jeg forsøkte å spare klubben for 150.000 kr. Sett i ettertid, ble det veldig feil, sier han.

Terje Marcussen kom til Start sommeren 2021, og ble ansatt av Start en Drøm, en investorgruppe som brukte store summer på klubben.

Han har tidligere vært daglig leder i Vipers.

Oppdateres.